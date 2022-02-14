UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe – Slavia Prag son 32 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol heyecanı son 32 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Slavia Prag karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe – Slavia Prag son 32 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ: FENERBAHÇE – SLAVİA PRAG SON 32 TURU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe – Slavia Prag maçı 17 Şubat 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ: FENERBAHÇE – SLAVİA PRAG SON 32 TURU MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe – Slavia Prag maçı Exxen platformundan yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.