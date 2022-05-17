Avrupa'nın iki numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan final maçıyla sona eriyor. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin grup aşamasındaki rakibi olan Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İskoçya temsilcisi Rangers kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler için UEFA Avrupa Ligi final maçı canlı izle | Eintracht Frankfurt - Rangers maçı TV 8.5, Exxen canlı yayın izle linki haberimizde...

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI CANLI İZLE

Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçı, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda saat 22.00'da başladı. Zorlu mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetiyor. Vinčić'in yardımcılıklarını Tomaž Klančnik ve Andraž Kovačič yapıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI CANLI İZLE

EİNTRACHT FRANKFURT - RANGERS MAÇI TV 8.5, EXXEN CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Eintracht Frankfurt ile Rangers arasındaki final maçı TV8,5 kanalı ile Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanan maç şifresiz olarak ekranlara geliyor.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

EİNTRACHT FRANKFURT - RANGERS MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

EİNTRACHT FRANKFURT - RANGERS MAÇI TV 8.5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

EİNTRACHT FRANKFURT - RANGERS MUHTEMEL İLK 11

Frankfurt: Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Hauge, Kamada, Borré

Rangers: McGregor; Goldson, Lundstram, Bassey; Tavernier, Jack, Kamara, Barišić; Wright, Aribo, Kent.

EİNTRACHT FRANKFURT DÖRDÜNCÜ FİNALİNDE

Eintracht Frankfurt, Avrupa arenasında dördüncü kez final maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eski adlarından Avrupa Kupası'nda 1959-1960 sezonu yarı finalinde yine Rangers ile eşleşen Almanya temsilcisi, rakibini ilk maçta 6-1, rövanşında ise 6-3 yenerek finale yükselirken, finalde Real Madrid'e 7-3 mağlup olmuştu. Eintracht Frankfurt, 1966-1967 UEFA Intertoto Kupası ile 1979-1980 UEFA Kupası'nı ise müzesine götürmüştü.

RANGERS BİR KEZ KUPAYI KAZANDI

Avrupa arenasında 6. final maçına çıkacak Rangers ise bu maçlarda sadece bir kez kupayı müzesine götürebildi. 1960-1961 ve 1966-1967 sezonları finalinde kaybettiği Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı 1971-1972 sezonunda Dinamo Moskova'yı 3-2 yenerek kazanan İskoçya temsilcisi, 1972 UEFA Süper Kupa ve 2007-2008 UEFA Kupası'nda rakiplerine mağlup oldu.