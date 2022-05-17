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UEFA Avrupa Ligi final maçı: Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Liginde sezon Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanacak olan final müsabakası ile son bulacak. Bu kapsamda maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için" Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularının yanıtları haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi final maçı: Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın iki numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan final maçıyla sona erecek. Fenerbahçe'nin grup aşamasındaki rakibi olan Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile İskoçya temsilcisi Rangers kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda final müsabakasını izlemek isteyen ve bilgi sahibi olmak isteyenler "Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " sorularına yanıt arıyorlar. 

UEFA Avrupa Ligi final maçı: Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI: EİNTRACHT FRANKFURT - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi final maçı, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü  İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Saat 22.00'da başlayan mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Vinčić'in yardımcılıklarını Tomaž Klančnik ve Andraž Kovačič yapacak. 

Eintracht Frankfurt ile Rangers arasındaki final maçı TV8,5 kanalı ile Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

UEFA Avrupa Ligi final maçı: Eintracht Frankfurt - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EİNTRACHT FRANKFURT - RANGERS MUHTEMEL İLK 11

Frankfurt: Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Hauge, Kamada, Borré

Rangers: McGregor; Goldson, Lundstram, Bassey; Tavernier, Jack, Kamara, Barišić; Wright, Aribo, Kent.

EİNTRACHT FRANKFURT DÖRDÜNCÜ FİNALİNDE

Eintracht Frankfurt, Avrupa arenasında dördüncü kez final maçına çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eski adlarından Avrupa Kupası'nda 1959-1960 sezonu yarı finalinde yine Rangers ile eşleşen Almanya temsilcisi, rakibini ilk maçta 6-1, rövanşında ise 6-3 yenerek finale yükselirken, finalde Real Madrid'e 7-3 mağlup olmuştu. Eintracht Frankfurt, 1966-1967 UEFA Intertoto Kupası ile 1979-1980 UEFA Kupası'nı ise müzesine götürmüştü.

RANGERS BİR KEZ KUPAYI KAZANDI

Avrupa arenasında 6. final maçına çıkacak Rangers ise bu maçlarda sadece bir kez kupayı müzesine götürebildi. 1960-1961 ve 1966-1967 sezonları finalinde kaybettiği Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı 1971-1972 sezonunda Dinamo Moskova'yı 3-2 yenerek kazanan İskoçya temsilcisi, 1972 UEFA Süper Kupa ve 2007-2008 UEFA Kupası'nda rakiplerine mağlup oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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