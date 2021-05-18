UEFA Avrupa Ligi finali: Manchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Avrupa'nın iki numaralı kupası olan UEFA Avrupa Liginde 2020- 2021 yılının heyecanı İngiliz ekibi Manchester United ile İspanyol ekibi Villareal arasında oynanacak olan final maçıyla son bulacak. Final müsabakasını kazanacak olan takımın Şampiyonlar Liginde mücadele edecek olması nedeniyle müsabakanın önemi artırıyor. Peki Manchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ: MANCHESTER UNİTED- VİLLAREAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United ile Villareal arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi final müsabakası 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Polonya'nın Gdańsk kentinde bulunan Gdansk Stadyumundan oynanacak olan mücadele Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Maç, beIN Sports Haber kanalından ve beIN Sports Youtube kanalından yayınlanacak.

Mücadeleyi Fransız hakem Clément Turpin yapacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak. Maçın dördüncü hakemi Sloven Slavko Vinčić, VAR'da François Letexier, AVAR'da ise Jérôme Brisard ile Benjamin Pages yapacak. Maçın üçüncü asistan hakemi ise Hollandalı Pol van Boekel olacak.

MANCHESTER UNİTED- VİLLAREAL MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Manchester United ile Villareal arasındaki mücadele Bein Sports Haber ve Bein Sports Haber YouTube kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.