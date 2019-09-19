UEFA Avrupa Ligi: Getafe: 1 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile karşılaştı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nwakaeme kale önünde topu Sturridge ile buluşturmak istedi ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
66. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Rodriguez'in sert şutu az farkla yandan dışarı gitti.
70. dakikada savunmadan dönen topla ceza yayına yakın bir noktada buluşan Timor'un şutu savunmaya da çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Uğurcan topun kale çizgisini geçmesine izin vermedi.
75. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Kenedy'in yerden şutunu kaleci Uğurcan kontrol etti.
81. dakikada Portillo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Mata'nın şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada Sosa'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Sturridge'in uygun durumda vuruşunda defans araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Stat: Coliseum Alfonso Perez
Hakemler: Matej Jug xx, Matej Zunic xx, Grega Kordez xx
Getafe: Leandro Chichizola xx, Allan Nyom xx, Djene Dakonam xx, Bruno Gonzalez xx, Raul Garcia xx, Fayçal Fajr xx, David Timor xx (Arambarri dk. 90+1 ?), Francisco Portillo xx, Kenedy xx (Cucurella dk. 77 x), Angel Rodriguez xxx, Enric Gallego xx (Jaime Mata dk. 68 x)
Yedekler: David Soria, Damian Suarez, Leandro Cabrera, Jorge Molina
Teknik Direktör: Jose Bordalas
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Joao Pereira x, Hosseini x, Campi x, Novak x, Doğan Erdoğan x (Abdulkadir Parmak dk. 59 xx), Obi Mikel x, Sosa x, Avdijaj x (Sturridge dk. 46 x), Nwakaeme x (Fıratcan dk. 83 ?) Sörloth x
Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Angel Rodriguez (dk. 18) (Getafe)
Sarı kartlar: Campi, Sosa (Trabzonspor), Kenedy, Fayçal Fajr, Mata (Getafe)
Kaynak: İHA
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