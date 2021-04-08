UEFA Avrupa Ligi Granada - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanının tamamlanmasının ardından sıra Avrupa Ligi maçlarına geldi. Bu kapsamda Granada - Manchester United kozlarını paylaşacak.

GRANADA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Granada ile Manchester United arasındaki maç 8 Nisan Perşembe (bu akşam) oynanacak. Granada'nın sahası Estadio Municipal Nuevo Los Cármenes'de oynanacak olan maç Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve mücadele Bein Sports Max 1 , CBC Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını ise Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi Tiago Martins , VAR hakemi ise João Pinheiro, AVAR hakemi ise Luis Godinho olacak.

GRANADA - MANCHESTER UNİTED MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Granada: Rui Silva; Foulquier, Duarte, Germán Sánchez, Díaz; Machís, Herrera, Gonalons, Montoro, Kenedy; Soldado

Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, James; Cavani.