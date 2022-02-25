UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle | Kura çekimi UEFA TV canlı yayın izle linki

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için eşleşmeler belli olacak. Bu doğrultuda kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimini izlemek isteyen taraftarlar ise UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle şeklinde arama yapıyor. UEFA TV'den yayınlanacak ve Galatasaray'ın da rakibini belli olacağı bu çekiliş için Kura çekimi UEFA TV canlı yayın izle linki haberimizde...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi Kura çekimi 25 Şubat 2022 Cuma bugün yapılacak. Kura çekimi saat 14.00'da başlayacak. UEFA'nın binasında yapılacak kura çekimini canlı olarak izlemek için UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle bağlantısını tıklayabilirsiniz.

KURA ÇEKİMİ UEFA TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

UEFA Avrupa Ligi Kura çekimi UEFA TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler bu anları şifresiz bir şekilde canlı olarak izleyebilecek. UEFA TV'yi izlemek için Kura çekimi UEFA TV canlı yayın izle linki linkine tıklayabilirsiniz.