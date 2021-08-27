Dün akşam oynanan maçlar ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu sona erdi. Böylelikle grup aşamasında mücadele edecek takımlar da belli oldu. Ligimizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer alacağı grup aşamalarında kuralar bugün çekilecek. Taraftarlar ise internette UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle | UEFA Tv canlı yayın izle linki arıyor. İşte kura çekiminin yayın linki...

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

27 Ağustos 2021 Cuma bugün yapılacak olan kura çekimi saat 13.00'da başlayacak. Kura çekimini canlı olarak izlemek için UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ UEFA CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Temsilcilerimizin rakiplerinin de belli olacağı bu kura çekimi UEFA TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler kura çekimini şifresiz olarak izleyebilecek. UEFA Tv'yi canlı olarak izlemek için UEFA Avrupa Ligi kura çekimi | UEFA tv canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.