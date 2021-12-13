Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri!Fatih Altaylı köşe yazısında ateş püskürdü: Ulan beyinsiz, ulan 35 iq ile kendini çeyrek dahi zanneden salak, ne alakası var?Remziye Hisar kimdir? Remziye Hisar neden Google'da doodle oldu?Samsunspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Dayı: Bir Adamın Hikayesi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları"İnandım ve şimdi buradayım" Kainatın en güzeli seçildi! 'Miyavlayarak' tacı taktı! Türkiye Güzeli kaçıncı oldu?Folyo Uygulamacısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSeeing obscene parts of body in a dream
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri!

Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel takipleri belli oldu. Sarı kırmızılıların rakibi play-off turunun ardından yapılacak kura çekiminde belli olacak.

Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubunu lider tamamlayarak son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Son 16 turu öncesi play-off eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi tamamlandı. Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olimpiakos
RB Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Borussia Dortmund - Glasgow Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio

 

Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri

Play-off turunda ilk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak.

Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın son 16 turunda mücadele edeceği rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.

Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
21
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT