Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri!
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelesini sürdüren Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel takipleri belli oldu. Sarı kırmızılıların rakibi play-off turunun ardından yapılacak kura çekiminde belli olacak.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubunu lider tamamlayarak son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.
Son 16 turu öncesi play-off eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi tamamlandı. Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Sevilla - Dinamo Zagreb
Atalanta - Olimpiakos
RB Leipzig - Real Sociedad
Barcelona - Napoli
Zenit - Real Betis
Borussia Dortmund - Glasgow Rangers
Sheriff - Braga
Porto - Lazio
Play-off turunda ilk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak.
Grubunu lider bitiren Galatasaray'ın son 16 turunda mücadele edeceği rakibi ise 25 Şubat'ta düzenlenecek kura çekimi sonrası belli olacak.