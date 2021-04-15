UEFA Avrupa Ligi: Manchester United- Granada maç özeti izle 2-0! Cavani, United'ı yarı finale uçurdu

Avrupa'nın futbol kulüpleri düzeyinde iki numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final rövanş maçlarıyla tamamlandı. Bu kapsamda ilk mücadeleyi 2-0 kazanan Manchester United, Granada'yı ağırladı.

15 Nisan Perşembe günü Manchester United'in maçlarını oynadığı Old Trafford stadyumunda Türkiye saati ile 22.00'de başlayan mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan István Kovács yönetti.

Manchester United rakibini 6.dakikada Pogba'nın asistinde Uruguaylı forvet Cavani ve 90.dakikada Jesus Vallejo'nun kendi kalesine attığı golle 2-0 yenerek yarı finalde Roma'nın rakibi oldu.

MANCHESTER UNİTED - GRANADA MAÇ ÖZETİ İZLE

Manchester United ile Granada arasında oynanan mücadeleyi Bein Sports'tan izleyebilirsiniz.

Mücadeleyi izlemek için tıklayınız.