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  3. UEFA Avrupa Ligi: Manchester United- Granada maç özeti izle 2-0! Cavani, United'ı yarı finale uçurdu

UEFA Avrupa Ligi: Manchester United- Granada maç özeti izle 2-0! Cavani, United'ı yarı finale uçurdu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Manchester United ile Granada karşı karşıya geldi. Manchester United rakibini 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Avrupa'nın futbol kulüpleri düzeyinde iki numaralı kupası olan UEFA  Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final rövanş maçlarıyla tamamlandı. Bu kapsamda ilk mücadeleyi 2-0 kazanan Manchester United, Granada'yı ağırladı.

15 Nisan Perşembe günü Manchester United'in maçlarını oynadığı Old Trafford stadyumunda Türkiye saati ile 22.00'de başlayan mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan István Kovács yönetti. 

Manchester United rakibini 6.dakikada Pogba'nın asistinde Uruguaylı forvet Cavani ve 90.dakikada Jesus Vallejo'nun kendi kalesine attığı golle 2-0 yenerek yarı finalde Roma'nın rakibi oldu.

MANCHESTER UNİTED - GRANADA MAÇ ÖZETİ İZLE

Manchester United ile Granada arasında oynanan mücadeleyi Bein Sports'tan izleyebilirsiniz.

Mücadeleyi izlemek için tıklayınız.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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