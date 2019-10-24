UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Wolfsberger: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada sol taraftan Niangbo'nun içeri çevirdiği topla ceza yayı üzerinde buluşan Leitgeb'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.
27. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Ritzmaier'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.
31. dakikada Crivelli'nin pasında Guldbrandsen'in ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı plase vuruşta top uzak direğin dibinden auta gitti.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Irfan Peljito xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Skrtel xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, Mahmut xx, Visca xx, Guldbrandsen xx, Crivelli xx
Yedekler: Volkan, Arda, Demba, Aziz Behich, Uğur, Azubuike, Robinho
Teknik Direktör: Okan Buruk
Wolfsberger: Kofler xx, Novak xx, Sollbauer xx, Rnic xx, Schmitz xx, Leitgeb xx, Schmid xx, Ritzmaier xx, Liendl xx, Niangbo xx, Weissman xx
Yedekler: Kuttin, Gollner, Schmidt, Sprangler, Wernitzig, Schmerböck, Gölles
Teknik Direktör: Gerhard Struber
Sarı kartlar: Leitgeb, Sollbauer (Wolfsberger), Crivelli, Guldbrandsen, Skrtel (Medipol Başakşehir)
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT