UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Borussia Mönchengladbach: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol taraftan Raffael'in kullandığı köşe atışında ön direkte Lainer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.
55. dakikada sağ taraftan Crivelli'nin savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Visca'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
90+1. dakikada sağ çaprazdan Alman ekibinin kullandığı serbest atışta arka direkte Bensabaini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Dönen topu Hermann filelere gönderdi. 1-1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Stuart Attwell xx, Constantine Hatzidakis xx, Daniel Cook xx
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Skrtel xx, Clichy xx, İrfan Can xx (Mehmet Topal dk. 89 ?), Mahmut xx, Aleksic xx (Azubuike dk. 46 x), Visca xx, Guldbransen xx, Crivelli xx (Elia dk. 78 x)
Yedekler: Volkan, Arda, Ba, Uğur
Teknik Direktör: Okan Buruk
Borussia Mönchengladbach: Sommer xx, Lainer xx, Ginter xx, Elvedi xx, Wendt xx(Bnesebaini dk. 76 x), Zakaria xx, Kramer xx (Hermann dk. 65 x), Thuram xx, Plea xx (Raffael dk. 46 x), Neuhaus xx, Embolo xx
Yedekler: Sippel, Doucoure, Janrschke, Nob
Teknik Direktör: Marco Rose
Goller: Visca (dk. 55) (Medipol Başakşehir), Hermann (dk. 90+1) (Borussia Mönchengladbach)
Sarı kartlar: Skrtel, Caiçara, Guldbransen (Medipol Başakşehir), Embolo, Elvedi, Kramer, Hermann (Borussia Mönchengladbach)
Kaynak: İHA
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