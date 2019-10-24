UEFA Avrupa Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Wolfsberger: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Başakşehir, grupta ilk galibiyetini almış oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ taraftan Caiçara'nın pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan İrfan Can'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

49. dakikada Azubuike'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Visca'nın düzeltip yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kofler'den döndü. Dönen topu Wolfsberger savunması uzaklaştırdı.

78. dakikada Azubuike'nin uzun pasında sol kanatta topu alan İrfan Can'ın rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

86. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Robinho'nun plase vuruşunda top uzak direğin dibinden auta gitti.

89. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Caiçara'nın yerden ortasında ön direkte Visca'nın bekletmeden vuruşunda topu çizgi üzerinden Wolfsberger savunması oyun alanına çevirdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Irfan Peljito xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx

Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Ponck xx, Skrtel xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, Mahmut (Azubuike dk. 46 x), Visca xx (Uğur Uçar dk. 90 ?), Guldbrandsen xx (Robinho dk. 64 x), İrfan Can xxx, Crivelli xx

Yedekler: Volkan, Arda, Demba, Aziz Behich

Teknik Direktör: Okan Buruk

Wolfsberger: Kofler xx, Novak xx, Sollbauer xx, Rnic xx, Schmitz xx (Schmerböck dk. 90+1 ?), Leitgeb xx, Schmid xx, Ritzmaier xx, Liendl xx, Niangbo xx (Schmidt dk. 75 x), Weissman xx

Yedekler: Kuttin, Gollner, Sprangler, Wernitzig, Gölles

Teknik Direktör: Gerhard Struber

Gol: İrfan Can (dk. 78) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Leitgeb, Sollbauer, Liendl (Wolfsberger), Crivelli, Guldbrandsen, Skrtel (Medipol Başakşehir)

Kaynak: İHA