UEFA Avrupa Ligi: Roma: 4 - M. Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya ekibi Roma'ya 4-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Pastore'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı çıkardı.

56. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Edin Dzeko'nun çaprazdan vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.

58. dakikada Nicolo Zaniolo'nun ceza sahası içine sağ taraftan girip kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda içeriye çevirdiği topu Dzeko boş ağlara gönderdi. 2-0

71. dakikada Dzeko'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Nicolo Zaniolo'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

79. dakikada Gael Clichy'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba'nın yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lopez'de kaldı.

88. dakikada Pellegrini'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Kalinic'in ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı kaldığı pozisyondaki vuruş Mert'ten döndü. Tekrar topu alan Kalinic'in bu kez sağ çaprazdan vuruşunda ise Mert topu kornere çeldi.

90+3. dakikada Justin Kluivert'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Estrada Fernandez xx, Roberto Alonso xx, Teodoro Sobrino xx

Roma: Pau Lopez xx, Leonardo Spinazzola xx, Federico Fazio xx, Juan Jesus xx, Aleksandar Kolarov xx, Bryan Cristante xx (Jordan Veretout dk. 72 x), Amadou Diawara xx, Justin Kluivert xxc, Nicolo Zaniolo xxx, Javier Pastore xxx (Lorenzo Pellegrini dk. 64 x), Edin Dzeko xxx (Nikola Kalinic dk. 74 x)

Yedekler: Antonio Mirante, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Henrikh Mkhitaryan

Teknik Direktör: Paulo Fonseca

M. Başakşehir: Mert Günok xxx, Junior Caiçara x, Carlos Ponck x, Mehmet Topal x, Gael Clichy x, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Danijel Aleksic x (Okechukwu Azubuike dk. 69 x), Edin Visca xx, Arda Turan xx (Enzo Crivelli dk. 64 x), Fredrik Gulbrandsen x (Demba Ba dk. 77 x)

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Alexandu Epureanu, Aziz Behich

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Caiçara (dk. 42 k.k.), Edin Dzeko (dk. 58), Nicolo Zaniolo (dk. 71), Justin Kluivert (dk. 90+3) (Roma)

Sarı kartlar: Juan Jesus, Jordan Veretout (Roma)

Kaynak: İHA