UEFA Avrupa Ligi: Roma - Ajax maç özeti izle 1-1| Roma, Dzeko ile yarı finale yükseldi UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final rövanş maçında Roma ile Ajax yarı finale yükselmek için kozlarını paylaştı. Mücadelenin 1-1 sonuçlanmasıyla Roma yarı finale yükseldi.

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UEFA Avrupa Liginde çeyrek final heyecanı dün oynanan maçlarla tamamlandı. Bu kapsamda ilk maçta rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla geçen Roma, Ajax'ı konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumundaki zorlu maç Türkiye saati ile 22.00'de başladı. İngiliz hakem Anthony Taylor yönettiği ilk yarısı golsüz maçta Ajax 49. dakikada Brian Brobbey'in savunma arkasına yaptığı koşuda topu kontrol edip kaleci Lopez'in üzerinden aşırıp boş filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti. 56.dakikada Ajax'ın Tadic'le bulduğu gol pozisyon öncesi faul olduğunun tespit edilmesiyle iptal edildi. Dakikalar 71'i gösterdiğinde Roma'nın atağında Edin Dzeko'nun attığı golle Roma eşitliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca Roma, yarı finalde Manchester United'ın rakibi oldu. ROMA - AJAX MAÇ ÖZETİ İZLE Roma ile Ajax arasında oynanan mücadeleyi izlemek için tıklayınız. Tayfun Altuntaş Editör Romaajax