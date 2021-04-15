UEFA Avrupa Ligi: Manchester United- Granada maç özeti izle 2-0! Cavani, United'ı yarı finale uçurduSON DAKİKA! 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor!Alkollü adam hayatının hatasını yaptı! Darp ettiği kadın tarafından vurulan adam hayatını kaybettiAdana'da polis aracının yaptığı kazada 2 kişi yaralanırken kazaya sebep olan sürücü yakalandı!Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybettiResmi Gazete'de yayımlandı! Şehirden göçe teşvik kanunu: Vergiden muaf tutulacaklar!ING Basketbol Süper Ligi heyecanı! Beşiktaş Icrypex: 83 - Bahçeşehir Koleji: 77Denizli'deki seralarda ürün çeşitliliği artıyor!Safranbolu'da koronavirüs paniği! 5 katlı apartman komple karantinaya alındıUEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag- Arsenal maç özeti izle 0-4! Cüneyt Çakır, düdük çaldı, Arsenal turladı
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. UEFA Avrupa Ligi: Roma - Ajax maç özeti izle 1-1| Roma, Dzeko ile yarı finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi: Roma - Ajax maç özeti izle 1-1| Roma, Dzeko ile yarı finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final rövanş maçında Roma ile Ajax yarı finale yükselmek için kozlarını paylaştı. Mücadelenin 1-1 sonuçlanmasıyla Roma yarı finale yükseldi.

UEFA  Avrupa Liginde çeyrek final heyecanı dün oynanan maçlarla tamamlandı. Bu kapsamda ilk maçta rakibini deplasmanda 2-1'lik skorla geçen Roma, Ajax'ı konuk etti.

Roma Olimpiyat Stadyumundaki zorlu maç Türkiye saati ile 22.00'de başladı. İngiliz hakem Anthony Taylor yönettiği ilk yarısı golsüz maçta Ajax 49. dakikada Brian Brobbey'in savunma arkasına yaptığı koşuda topu kontrol edip kaleci Lopez'in üzerinden aşırıp boş filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti. 56.dakikada Ajax'ın Tadic'le bulduğu gol pozisyon öncesi faul olduğunun tespit edilmesiyle iptal edildi. 

Dakikalar 71'i gösterdiğinde Roma'nın atağında Edin Dzeko'nun attığı golle Roma eşitliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca Roma, yarı finalde Manchester United'ın rakibi oldu.

ROMA - AJAX MAÇ ÖZETİ İZLE

Roma ile Ajax arasında oynanan mücadeleyi izlemek için tıklayınız.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT