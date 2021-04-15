UEFA Avrupa Ligi: Slavia Prag- Arsenal maç özeti izle 0-4! Cüneyt Çakır, düdük çaldı, Arsenal turladı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı dün oynanan rövanş maçlarıyla tamamlandı. Bu kapsamda kupanın favorileri arasında yer alan Arsenal ile Slavia Prag 1-1 sonuçlanan ilk maçın rövanşında karşı karşıya geldi.

Eden Arena'da 15 Nisan Perşembe günü oynanan ve Türkiye saati ile 22.00'de başlayan mücadeleyi Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti.

Arsenal 14.dakikada Nicolas Pepe, 21.dakikada penaltıdan Lacazette, 24.dakikada Bakary Saka ve 77.dakikada Lacazette'in attığı gollerle rakibini 4-0 yenerek yarı finalde Villareal'in rakibi oldu.

SLAVİA PRAG- ARSENAL MAÇ ÖZETİ İZLE

Slavia Prag ile Arsenal arasında oynanan müsabakayı Bein Sports'tan izleyebilirsiniz.

Maç özetini izlemek için tıklayınız.