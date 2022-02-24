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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı mı? Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna geçilmesiyle birlikte sporseverler UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı mı? Sorusunu araştırmaya başladı. Galatasaray'ın da yer aldığı kura son 16 turu heyecanla bekleniyor. Peki Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Detaylar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı mı? Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

Avrupa futbolunun Şampiyonlar Ligi'nden sonra en önemli organizasyonu olarak görülen UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu aşamasına geçilecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı kura çekimi için UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı mı? Sorusu merak ediliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği turda Galatasaray'ın rakibi kim oldu? İşte cevaplar...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı mı? Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ YAPILDI MI?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri 25 Şubat 2022 Cuma günü saat 14.00'da çekilecek kuralar ile belirlendi. Son 16 turu kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayımlandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Rangers - Kızılyıldız

Braga - Monaco

Porto - Lyon

Sevilla - West Ham

Barcelona - Galatasaray

Leipzig - Spartak Moskova

Real Betis - E. Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı mı? Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

GALATASARAY'IN RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekiminde 16 takım yer aldı. Bu takımlar UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarını lider olarak tamamlayan 8 takım ve play-off aşamalarında kazanarak turu geçmeyi başaran 8 takım olarak belirlendi. Kurada grup liderleri birbirleri ile eşleşmedi. Bu doğrultuda grubunu lider tamamlayan Galalatasaray da play-off aşamasından gelecek bir takımla eşleşti. Zor bir kura çeken Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart'ta, rövanşlar ise 17 Mart'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı mı? Galatasaray'ın rakibi kim oldu?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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