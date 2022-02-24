Avrupa futbolunun Şampiyonlar Ligi'nden sonra en önemli organizasyonu olarak görülen UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için kura aşamasına geçilecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer alacağı kura çekiminde eşleşmeler belli olacak. Peki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları ne zaman, hangi kanalda çekilecek? Galatasaray'ın rakibi kim olacak? İşte o soruların cevapları...

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURALARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA ÇEKİLECEK?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri 25 Şubat 2022 Cuma günü saat 14.00'da çekilecek kuralar ile belirlenecek. Son 16 turu kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak şifresiz bir şekilde izlenebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİNDE GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekiminde son 16 turu olması sebebiyle 16 takım yer alacak. Bu takımlar UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarını lider olarak tamamlayan 8 takım ve play-off aşamalarında kazanarak turu geçmeyi başaran 8 takım olarak belirlenecek. Grup liderleri birbirleri ile eşleşmeyecek. Bu doğrultuda grubunu lider tamamlayan Galalatasaray da play-off aşamasından gelecek bir takımla eşleşecek. UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki maçlar şu şekilde:

Sevilla - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olympiakos

Real Sociedad - Leipzig

Barcelona - Napoli

Zenit - Real Betis

Borussia Dortmund - Rangers

Sheriff - Braga

Porto - Lazio

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçlar 10 Mart'ta, rövanşlar ise 17 Mart'ta oynanacak.