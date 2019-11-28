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  3. UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor, İspanyol ekibi Getafe'yi ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor, İspanyol ekibi Getafe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada Fıratcan Üzüm'ün ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Chichizola'da kaldı.

24. dakikada Avdijaj sağ taraftan getirdiği topu kale sahası içine doğru gönderdi. Kaleciden seken meşin yuvarlağa Muhammet Akpınar'ın vuruşu yandan auta çıktı.

37. dakikada Molina'nın ceza sahası içine ortasında Mata'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Serkan Asan xx, Hosseini xx, Fernandes xx, Abdurrahim Dursun xx, Kerem Baykuş xx, Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xx, Avdijaj xx, Fıratcan Üzüm xx, Muhammet Akpınar xx

Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, Obi Mikel, Behlül Aydın, Nwakaeme, Sörloth

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Getafe: Chichizola xx, Nyom xx, Djene xx, Bruno xx, Olivara xx, Portllo xx, Arambarri xx, Fajr xx, Kenedy xx, Molina xx, Mata xx

Yedekler: Soria, Cucurella, Suarez, Jason, David Timor, Rodriguez, Hugo Duro

Teknik Direktör: Jose Bordalas

Sarı kart: Hosseini (Trabzonspor)

Kaynak: İHA

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