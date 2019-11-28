UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor, İspanyol ekibi Getafe'yi ağırlıyor.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor, İspanyol ekibi Getafe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada Fıratcan Üzüm'ün ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Chichizola'da kaldı.
24. dakikada Avdijaj sağ taraftan getirdiği topu kale sahası içine doğru gönderdi. Kaleciden seken meşin yuvarlağa Muhammet Akpınar'ın vuruşu yandan auta çıktı.
37. dakikada Molina'nın ceza sahası içine ortasında Mata'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx
Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Serkan Asan xx, Hosseini xx, Fernandes xx, Abdurrahim Dursun xx, Kerem Baykuş xx, Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xx, Avdijaj xx, Fıratcan Üzüm xx, Muhammet Akpınar xx
Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, Obi Mikel, Behlül Aydın, Nwakaeme, Sörloth
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Getafe: Chichizola xx, Nyom xx, Djene xx, Bruno xx, Olivara xx, Portllo xx, Arambarri xx, Fajr xx, Kenedy xx, Molina xx, Mata xx
Yedekler: Soria, Cucurella, Suarez, Jason, David Timor, Rodriguez, Hugo Duro
Teknik Direktör: Jose Bordalas
Sarı kart: Hosseini (Trabzonspor)
Kaynak: İHA
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