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  3. UEFA Avrupa Ligi: Wolfsberger: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Wolfsberger: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi: Wolfsberger: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fredrik Gulbrandsen, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

36. dakikada Marcel Ritzmaier'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

43. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Marcel Ritzmaier'in şutu defanstan geri döndü.

Stat: Liebenau

Hakemler: Sandro Scharer xx, Stephane De Almeida xx, Bekim Zogaj xx

Wolfsberger: Kofler xx, Sollbauer xx, Rnic xx, Schmitz xx, Novak xx, Ritzmaier xx, Leitgeb xx, Liendl xx, Schmid xx, Weissman xx, Niangbo xx

Yedekler: Kuttin, Peric, Gollner, Schmerböck, Sprangler, Wernitznig, Schmidt

Teknik Direktör: Gerhard Struber

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Clichy xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Ponck xx, Berkay Özcan xx, Azubuike xx, Mehmet Topal xx, Edin Visca xx, Crivelli xx, Gulbrandsen xx

Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Aziz Behich, Elia, Arda Turan, Robinho, Demba Ba

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kaynak: İHA

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