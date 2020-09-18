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  3. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu!

Alanyaspor, Rosenborg'u elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Mura (SVN) / PSV Eindhoven (HOL) eşleşmesinin galibiyle evinde karşılaşacak. Temsilcimiz rakibiyle tek maç usulüne göre 1 Ekim'de evinde karşılaşacak. 

Beşiktaş, Rio Ave'yi elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Temsilcimiz rakibiyle tek maç usulüne göre 1 Ekim'de sahasında karşılaşacak. 

Galatasaray, Hajduk Split'i elerse, Willem-Rangers maçının galibiyle karşılaşacak. Temsilcimiz rakibiyle tek maç usulüne göre 1 Ekim'de deplasmanda karşılaşacak.

Maçlar, tek maç usulüne göre oynanacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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