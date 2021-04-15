UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün oynanacak olan rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Bu kapsamda kupanın favorileri arasında yer alan Arsenal ile Slavi Prag 1-1 sonuçlanan ilk maçın rövanşında karşı karşıya gelecek.

SLAVİA PRAG- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slavia Prag ile Arsenal arasındaki maç 15 Nisan Perşembe günü oynanacak. Eden Arena'da oynanacak olan mücadele Eden Arena'da Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Bein Sports HD 2 kanalından şifreli olarak yayınlanacak mücadeleyi Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi Arda Kardeşler, VAR hakemi Abdulkadir Bitigen, AVAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

SLAVİA PRAG- ARSENAL MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Slavia: Kolář; Bah, Zima, Holeš, Bořil; Masopust, Stanciu, Hromada, Provod, Olayinka; Kuchta

Arsenal: Leno; Bellerín﻿, Holding, Pablo Marí, Cédric; Willian, Smith Rowe, Xhaka, Elneny, Saka; Aubameyang