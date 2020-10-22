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  3. UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları: Milan, Lille, Arsenal...

UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları: Milan, Lille, Arsenal...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolununun iki numaralı turnuvası olan Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil eden tek takım Sivasspor oldu. İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları: Milan, Lille, Arsenal...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlıyor. Bu sezon Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak yarışta bulunan Sivasspor, ilk maçına İspanya ekibi Villarreal karşısında çıkıyor. Roma, Arsenal, Lille, Milan, Tottenham gibi birçok zorlu takımın yarıştığı Avrupa Ligi'nde izleyiciler, futbola doyacak. İlk hafta maçlarının oynanacağı bugün, tüm heyecanıyla futbolseverleri bekliyor. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları...

22 EKİM GÜNÜN AVRUPA LİGİ MAÇLARI

19:55
Young Boys - AS Roma
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 4

19:55
Standard Liege - Rangers
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect

19:55
Rijeka - Real Sociedad
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:55
Rapid Wien - Arsenal
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect

19:55
PSV - Granada
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:55
PAOK - Omonia
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:55
Napoli - AZ Alkmaar
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 2

19:55
Lech Poznan - Benfica
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:55
Hapoel Beer Sheva - Slavia Prag
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:55
Dundalk - Molde
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:55
CSKA Sofya - Cluj
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

19:55
B.Leverkusen - Nice
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect

22:00
Slovan Liberec - KAA Gent
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
Wolfsberg - CSKA Moskova
UEFA Avrupa Ligi
Yayın Yok

22:00
Villarreal - Sivasspor
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 1

22:00
Tottenham - LASK
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect

22:00
Sparta Prag - Lille
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports Max 1

22:00
Braga - AEK Athens
UEFA Avrupa Ligi
Bilyoner TV

22:00
M.Tel Aviv - Karabağ
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect CBC Sport

22:00
Leicester City - Zory Luhansk
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports Max 2

22:00
Hoffenheim - Crvena Zvezda
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect

22:00
Dinamo Zagreb - Feyenoord
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports beIN Connect

22:00
Celtic - AC Milan
UEFA Avrupa Ligi
Bein Sports 2

UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları: Milan, Lille, Arsenal...

UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI

A Grubu:
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya)
Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya)

B Grubu:
Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)
Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere)

C Grubu:
Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya)

D Grubu:
Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya)
Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz)

E Grubu:
PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya)
PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu:
Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)
Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya)

G Grubu:
Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan)
Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna)

H Grubu:
Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa)
Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya)

I Grubu:
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan)
Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor

J Grubu:
Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya)
Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika)

K Grubu:
Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda)

L Grubu:
Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika)
Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Onur Çelik
Spor Editörü


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