UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonu başlıyor. Bu sezon Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak yarışta bulunan Sivasspor, ilk maçına İspanya ekibi Villarreal karşısında çıkıyor. Roma, Arsenal, Lille, Milan, Tottenham gibi birçok zorlu takımın yarıştığı Avrupa Ligi'nde izleyiciler, futbola doyacak. İlk hafta maçlarının oynanacağı bugün, tüm heyecanıyla futbolseverleri bekliyor. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün maçları...

22 EKİM GÜNÜN AVRUPA LİGİ MAÇLARI

19:55

Young Boys - AS Roma

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 4

19:55

Standard Liege - Rangers

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

19:55

Rijeka - Real Sociedad

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:55

Rapid Wien - Arsenal

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

19:55

PSV - Granada

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:55

PAOK - Omonia

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:55

Napoli - AZ Alkmaar

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 2

19:55

Lech Poznan - Benfica

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:55

Hapoel Beer Sheva - Slavia Prag

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:55

Dundalk - Molde

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:55

CSKA Sofya - Cluj

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

19:55

B.Leverkusen - Nice

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

22:00

Slovan Liberec - KAA Gent

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

22:00

Wolfsberg - CSKA Moskova

UEFA Avrupa Ligi

Yayın Yok

22:00

Villarreal - Sivasspor

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 1

22:00

Tottenham - LASK

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

22:00

Sparta Prag - Lille

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports Max 1

22:00

Braga - AEK Athens

UEFA Avrupa Ligi

Bilyoner TV

22:00

M.Tel Aviv - Karabağ

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect CBC Sport

22:00

Leicester City - Zory Luhansk

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports Max 2

22:00

Hoffenheim - Crvena Zvezda

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

22:00

Dinamo Zagreb - Feyenoord

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports beIN Connect

22:00

Celtic - AC Milan

UEFA Avrupa Ligi

Bein Sports 2

UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI

A Grubu:

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya)

Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya)

B Grubu:

Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)

Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere)

C Grubu:

Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya)

D Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya)

Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz)

E Grubu:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya)

PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu:

Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya)

G Grubu:

Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan)

Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna)

H Grubu:

Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa)

Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya)

I Grubu:

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan)

Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor

J Grubu:

Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika)

K Grubu:

Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda)

L Grubu:

Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika)

Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)