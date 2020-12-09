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  3. UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde önem sıralamasının ikinci sırasında yer alan organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, yarın oynanacak maçlar ile tamamlanıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 23 karşılaşma oynanacak ve gruplardan üst tura çıkan tüm takımlar belirlenecek.

I Grubu'nda çıktığı 5 maçta 6 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına konuk olacak. Bloomfield Stadı'ndaki mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

I Grubu'nda liderliği ve üst turu garantileyen Villarreal ile Karabağ arasındaki karşılaşma, Azerbaycan temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 6. HAFTA MAÇLARI

20.55 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya)

20.55 Young Boys (İsviçre) - Cluj (Romanya)

20.55 Dundalk (İrlanda) - Arsenal (İngiltere)

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Molde (Norveç)

20.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)

20.55 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Nice (Fransa)

20.55 Standard Liege (Belçika) - Benfica (Portekiz)

20.55 Lech Poznan (Polonya) - Rangers (İskoçya)

20.55 PSV (Hollanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.55 PAOK (Yunanistan) - Granada (İspanya)

20.55 Napoli (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

20.55 Rijeka (Hırvatistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var?

23.00 Braga (Portekiz) - Zorya (Ukrayna)

23.00 Leicester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan)

23.00 Sparta Prag (Çekya) - Milan (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya) - Lille (Fransa)

23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Demir Grup Sivasspor

Villarreal (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan) (ertelendi)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Antwerp (Belçika)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - LASK (Avusturya)

23.00 Wolfsberger (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Slovan Liberec (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Hoffenheim (Almanya) - Gent (Belçika)

Onur Çelik
Spor Editörü


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