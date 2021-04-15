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  3. UEFA Avrupa Liginde kritik randevu: Villareal- Dinamo Zagreb ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Liginde kritik randevu: Villareal- Dinamo Zagreb ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final rövanş maçında Villareal, Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Peki Villareal- Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Villareal - Dinamo Zagreb maçı muhtemel ilk 11'i...

UEFA Avrupa Liginde kritik randevu: Villareal- Dinamo Zagreb ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün oynanacak olan rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Bu kapsamda gösterdiği performansla sürprize imza atan Dinamo Zagreb ile Villareal rövanş müsabakasında karşılaşacak.

İlk maçta Villareal deplasmanda rakibini Moreno'nun attığı golle 1-0 kazanmıştı.

VİLLAREAL- DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Vilareal ile Arsenal arasında oynanacak olan maç 15 Nisan Perşembe günü oynanacak. Estadio de la Cerámica'da oynanacak olan mücadele  Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Bein Sports Max 1  kanalından şifreli olarak yayınlanacak mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'in yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Maçın dördüncü hakemi Allard Lindhout , VAR hakemi Kevin Blom, AVAR hakemi ise Jochem Kamphuis olacak. 

SLAVİA PRAG- ARSENAL MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Villarreal: Asenjo; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Moi, Parejo, Capoue, Trigueros; Gerard Moreno, Paco Alcácer

Dinamo Zagreb: Livaković; Ristovski, Lauritsen, Théophile-Catherine, Gvardiol; Jakić; Ivanušec, Ademi, Majer, Oršić; Petković

Tayfun Altuntaş
Editör
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