UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekim tamamlandı! İşte eşleşmeler..

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti

İŞTE EŞLEŞMELER

Napoli - Arsenal

Villarreal - Valencia

Benfica - E. Frankfurt

Slavia Prag - Chelsea



Napoli - Arsenal eşleşmesinin galibi yarı finalde Villarreal - Valencia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Benfica - E. Frankfurt eşleşmesinin galibi yarı finalde Slavia Prag - Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kuraya katılan takımlar: Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Villarreal, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt ve Benfica eşleşecek takımlar arasında yer alacak.

UEFA AVRUPA LİGİNDE TURLAR NASIL GELMİŞTİ?

Krasnodar: 1 - Valencia: 1 İlk maç: (1-2)

Valencia, 90. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle çeyrek final biletini cebine koydu.

Salzburg: 3 - Napoli: 1 İlk maç: (0-3)

Napoli, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibi biraz hafife aldı. İtalyan ekibi 3-1'lik mağlubiyete rağmen turu atlayan taraf oldu. Milik 14'te Napoli'yi 1-0 öne geçirse de ev sahibi ekip en azından galibiyetle kupaya veda etti.

Dinamo Kiev: 0 - Chelsea: 5 İlk maç: (0-3)

Chelsea, evinde 3-0 yendiği Ukrayna ekibini evinde bozguna uğrattı.Giroud attığı 3 golle hat trick furyasına katıldı.

Villarreal: 2 - Zenit: 1 İlk maç: (3-1)

Fenerbahçe'yi eleyip bu tura katılan Zenit, ilk maçta olduğu gibi rövanşta da Villareal'e direnemedi. İspanyollar çeyrek finale yükseldi.

Arsenal: 3 - Rennes: 0 İlk maç (1-3)

Gecenin müthiş geri dönüşü Arsenal'den geldi. İlk maçta Fransa'da 3-1'lik skorla şoku yaşayan Topçular, Aubameyang'ın müthiş performansı ve attığı iki golle sahada 3-0'lık galibiyetle ayrılıp tur biletini cebine koydu.

Inter: 0 - E. Frankfurt: 1 İlk maç (0-0)

Bir başka sürpriz İtalya'dan geldi. Inter, 0-0'ın rövanşında Frankurt'a 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Slavia Prag: 4 (Çekya) - Sevilla: 3 İlk maç (2-2) (Uzatmalar)

Gecede en flaş skor Çekya'dan geldi. Eski Fenerbahçeli Stoch'un da 90 dakika forma giydiği maçta Slavia Prag, kupanın favorilerinden Sevilla'yı 4-3 mağlup etti. İspanya'daki 2-2'lik maçın rövanşı da aynı skorla sona erdi. Uzatmada Vazquez'in golüyle 3-2 öne geçen Sevilla daha sonra şoku yaşadı. 102'de Van Buren ve 119'da İbrahim Traore'nin golleriyle yılın en büyük sürprizi gerçekleşti: 4-3

Benfica: 3 - Dinamo Zagreb: 0 İlk maç (0-1) (Uzatmalar)

Benfica, ise Portekiz'de 90 dakikayı 1-0 tamamlayarak maçı uzatmaya götürdü. Ferro ve Grimaldo'nun golleriyle maç 3-0 bitti.