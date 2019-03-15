UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekim tamamlandı! İşte eşleşmeler..
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. Eşleşmeler belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti
İŞTE EŞLEŞMELER
Napoli - Arsenal
Villarreal - Valencia
Benfica - E. Frankfurt
Slavia Prag - Chelsea
Napoli - Arsenal eşleşmesinin galibi yarı finalde Villarreal - Valencia eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Benfica - E. Frankfurt eşleşmesinin galibi yarı finalde Slavia Prag - Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Kuraya katılan takımlar: Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Villarreal, Slavia Prag, Eintracht Frankfurt ve Benfica eşleşecek takımlar arasında yer alacak.
UEFA AVRUPA LİGİNDE TURLAR NASIL GELMİŞTİ?
Krasnodar: 1 - Valencia: 1 İlk maç: (1-2)
Valencia, 90. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle çeyrek final biletini cebine koydu.
Salzburg: 3 - Napoli: 1 İlk maç: (0-3)
Napoli, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında rakibi biraz hafife aldı. İtalyan ekibi 3-1'lik mağlubiyete rağmen turu atlayan taraf oldu. Milik 14'te Napoli'yi 1-0 öne geçirse de ev sahibi ekip en azından galibiyetle kupaya veda etti.
Dinamo Kiev: 0 - Chelsea: 5 İlk maç: (0-3)
Chelsea, evinde 3-0 yendiği Ukrayna ekibini evinde bozguna uğrattı.Giroud attığı 3 golle hat trick furyasına katıldı.
Villarreal: 2 - Zenit: 1 İlk maç: (3-1)
Fenerbahçe'yi eleyip bu tura katılan Zenit, ilk maçta olduğu gibi rövanşta da Villareal'e direnemedi. İspanyollar çeyrek finale yükseldi.
Arsenal: 3 - Rennes: 0 İlk maç (1-3)
Gecenin müthiş geri dönüşü Arsenal'den geldi. İlk maçta Fransa'da 3-1'lik skorla şoku yaşayan Topçular, Aubameyang'ın müthiş performansı ve attığı iki golle sahada 3-0'lık galibiyetle ayrılıp tur biletini cebine koydu.
Inter: 0 - E. Frankfurt: 1 İlk maç (0-0)
Bir başka sürpriz İtalya'dan geldi. Inter, 0-0'ın rövanşında Frankurt'a 1-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Slavia Prag: 4 (Çekya) - Sevilla: 3 İlk maç (2-2) (Uzatmalar)
Gecede en flaş skor Çekya'dan geldi. Eski Fenerbahçeli Stoch'un da 90 dakika forma giydiği maçta Slavia Prag, kupanın favorilerinden Sevilla'yı 4-3 mağlup etti. İspanya'daki 2-2'lik maçın rövanşı da aynı skorla sona erdi. Uzatmada Vazquez'in golüyle 3-2 öne geçen Sevilla daha sonra şoku yaşadı. 102'de Van Buren ve 119'da İbrahim Traore'nin golleriyle yılın en büyük sürprizi gerçekleşti: 4-3
Benfica: 3 - Dinamo Zagreb: 0 İlk maç (0-1) (Uzatmalar)
Benfica, ise Portekiz'de 90 dakikayı 1-0 tamamlayarak maçı uzatmaya götürdü. Ferro ve Grimaldo'nun golleriyle maç 3-0 bitti.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.