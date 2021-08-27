UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

Dün akşam oynanan maçlar ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu sona erdi. Böylelikle grup aşamasında mücadele edecek takımlar da belli oldu. Ligimizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer alacağı grup aşamalarında kuralar bugün çekildi. Kura sonuçlarına göre Kanarya D grubunda mücadele edecek. Cimbom ise E grubunda ter dökecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

D Grubu:

Olympiakos

E. Frankfurt

Fenerbahçe

Antwerp

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

E Grubu:

Lazio

Moskova

Marsilya

Galatasaray

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ TÜM GRUPLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yarışacak tüm takımlar ve grupları ise şu şekilde:

A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Praq

B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad

C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova

D Grubu: Olympiakos, E. Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp

E Grubu: Lazio. Moskova, Marsilya, Galatasaray

F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets

G Grubu: Leverkusen, Celtic, Betis

H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham

FİNAL İSPANYA'DA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması, 16 Eylül'de oynanacak maçlarla başlarken, 9 Aralık'taki mücadeleler ile sona erecek. Final karşılaşması ise, 18 Mayıs 2022'de İspanya'da Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.