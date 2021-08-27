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  3. UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşamaları dün akşam oynanan maçlar ile tamamlandı. Bunun üzerine ise kura çekimleri merakla beklenmeye başlanmıştı. Bugün yapılan kura çekimi ile gruplar belirlendi. Buna göre temsilcilerimizden Fenerbahçe D grubunda yer alırken, Galatasaray ise E grubunda mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

Dün akşam oynanan maçlar ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu sona erdi. Böylelikle grup aşamasında mücadele edecek takımlar da belli oldu. Ligimizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer alacağı grup aşamalarında kuralar bugün çekildi. Kura sonuçlarına göre Kanarya D grubunda mücadele edecek. Cimbom ise E grubunda ter dökecek.

 

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

D Grubu:
Olympiakos
E. Frankfurt
Fenerbahçe
Antwerp

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

E Grubu:
Lazio
Moskova
Marsilya
Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ TÜM GRUPLAR

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yarışacak tüm takımlar ve grupları ise şu şekilde:

A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Praq

B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad

C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova

D Grubu: Olympiakos, E. Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp

E Grubu: Lazio. Moskova, Marsilya, Galatasaray

F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets

G Grubu: Leverkusen, Celtic, Betis

H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham

FİNAL İSPANYA'DA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması, 16 Eylül'de oynanacak maçlarla başlarken, 9 Aralık'taki mücadeleler ile sona erecek. Final karşılaşması ise, 18 Mayıs 2022'de İspanya'da Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

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