UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşamaları dün akşam oynanan maçlar ile tamamlandı. Bunun üzerine ise kura çekimleri merakla beklenmeye başlanmıştı. Bugün yapılan kura çekimi ile gruplar belirlendi. Buna göre temsilcilerimizden Fenerbahçe D grubunda yer alırken, Galatasaray ise E grubunda mücadele edecek.
Dün akşam oynanan maçlar ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu sona erdi. Böylelikle grup aşamasında mücadele edecek takımlar da belli oldu. Ligimizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer alacağı grup aşamalarında kuralar bugün çekildi. Kura sonuçlarına göre Kanarya D grubunda mücadele edecek. Cimbom ise E grubunda ter dökecek.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
D Grubu:
Olympiakos
E. Frankfurt
Fenerbahçe
Antwerp
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
E Grubu:
Lazio
Moskova
Marsilya
Galatasaray
UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ TÜM GRUPLAR
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yarışacak tüm takımlar ve grupları ise şu şekilde:
A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Praq
B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad
C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova
D Grubu: Olympiakos, E. Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerp
E Grubu: Lazio. Moskova, Marsilya, Galatasaray
F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets
G Grubu: Leverkusen, Celtic, Betis
H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham
FİNAL İSPANYA'DA OYNANACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması, 16 Eylül'de oynanacak maçlarla başlarken, 9 Aralık'taki mücadeleler ile sona erecek. Final karşılaşması ise, 18 Mayıs 2022'de İspanya'da Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.