UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off maçları oynanıyor! İşte günün maçları...
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak son takımların belli olacağı Play-Off turu bu akşam oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'nden farklı olarak tek maçlı eleme sistemi ile oynanacak maçlarda, kazanan ekipler gruplara kalacak. İşte günün maçları...
UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turu bugünkü maçlar ile tamamlanacak. Tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanacak karşılaşmaların sonucunda gruplara kalan takımlar belli olacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Play-Off turu maçları bu akşam 18.30'da oynanacak CFR Cluj - KuPS Kuopio maçıyla başlayacak. İşte günün Avrupa Ligi maçları...
İŞTE GÜNÜN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF MAÇLARI
- 18:30 CFR Cluj - KuPS Kuopio
- 20:00 Ararat-Armenia - Kızılyıldız
- 20:00 Slovan Liberec - APOEL
- 20:00 Charleroi - Lech
- 20:00 Dinamo Zagreb - Flora
- 20:00 Rosenborg - PSV Eindhoven
- 20:00 Malmö FF - Granada
- 20:30 H Be'er Sheva - Viktoria Plzeň
- 21:00 Dinamo Brest - Ludogorets
- 21:00 Standard Liege - MOL Vidi
- 21:00 Sarajevo - Celtic
- 21:00 Legia Varşova - Qarabağ
- 21:00 Kopenhag - Rijeka
- 21:30 Young Boys - Tirana
- 21:30 Dundalk - KÍKÍ
- 21:30 Basel - CSKA Sofya
- 21:45 AEK - Wolfsburg
- 21:45 Rangers - Galatasaray
- 22:00 Sporting CP - LASK Linz
- 22:00 Tottenham - Maccabi Haifa
- 22:00 Rio Ave - Milan