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  3. UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off maçları oynanıyor! İşte günün maçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off maçları oynanıyor! İşte günün maçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak son takımların belli olacağı Play-Off turu bu akşam oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'nden farklı olarak tek maçlı eleme sistemi ile oynanacak maçlarda, kazanan ekipler gruplara kalacak. İşte günün maçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off maçları oynanıyor! İşte günün maçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turu bugünkü maçlar ile tamamlanacak. Tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanacak karşılaşmaların sonucunda gruplara kalan takımlar belli olacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Play-Off turu maçları bu akşam 18.30'da oynanacak CFR Cluj - KuPS Kuopio maçıyla başlayacak. İşte günün Avrupa Ligi maçları...

İŞTE GÜNÜN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF MAÇLARI

  • 18:30 CFR Cluj - KuPS Kuopio 
  • 20:00 Ararat-Armenia - Kızılyıldız 
  • 20:00 Slovan Liberec - APOEL
  • 20:00 Charleroi - Lech
  • 20:00 Dinamo Zagreb - Flora
  • 20:00 Rosenborg - PSV Eindhoven 
  • 20:00 Malmö FF - Granada 
  • 20:30 H Be'er Sheva - Viktoria Plzeň 
  • 21:00 Dinamo Brest - Ludogorets
  • 21:00 Standard Liege - MOL Vidi 
  • 21:00 Sarajevo - Celtic 
  • 21:00 Legia Varşova - Qarabağ 
  • 21:00 Kopenhag - Rijeka 
  • 21:30 Young Boys - Tirana 
  • 21:30 Dundalk - KÍKÍ 
  • 21:30 Basel - CSKA Sofya 
  • 21:45 AEK - Wolfsburg 
  • 21:45 Rangers - Galatasaray
  • 22:00 Sporting CP - LASK Linz 
  • 22:00 Tottenham - Maccabi Haifa
  • 22:00 Rio Ave - Milan
Onur Çelik
Spor Editörü


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