UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off maçları oynanıyor! İşte günün maçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off turu bugünkü maçlar ile tamamlanacak. Tek maçlı eleme sistemi üzerinden oynanacak karşılaşmaların sonucunda gruplara kalan takımlar belli olacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın da yer aldığı Play-Off turu maçları bu akşam 18.30'da oynanacak CFR Cluj - KuPS Kuopio maçıyla başlayacak. İşte günün Avrupa Ligi maçları...

İŞTE GÜNÜN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE PLAY-OFF MAÇLARI