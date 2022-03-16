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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı! Çeyrek final bileti için son karşılaşmalar!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son 16 turu ilk karşılaşmalarının ardından rövanş müsabakaları geldi çattı. Çeyrek finale çıkmak isteyen 16 takım kıyasıya bir mücadele içerisine girecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı! Çeyrek final bileti için son karşılaşmalar!

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonunda son 16 turu rövanş maçlarına gelindi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu rövanşı, yarın 7 maçla tamamlanacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi olan cimbom, ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İspanya ekibi Barcelona ile NEF Stadyumu'nda mücadele ederek tur biletini kovalayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı! Çeyrek final bileti için son karşılaşmalar!

Son 16 turu rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:

Yarın:

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)- Rangers (İskoçya) (0-3)

20.45 Monaco (Fransa) - Braga (Portekiz) (0-2)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Atalanta (İtalya) (2-3)

20.45 Galatasaray - Barcelona (İspanya) (0-0)

23.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Porto (Portekiz) (1-0)

23.00 West Ham United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-1)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Real Betis (İspanya) (2-1)

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı! Çeyrek final bileti için son karşılaşmalar!

Kaynak: AA

Bölge Gündem Editör Ekibi
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