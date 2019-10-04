UEFA Avrupa Ligi’nde Türk takımları yine kazanamadı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında mağlup olan Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, ikinci haftada da galibiyetle tanışamadı.

Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları oynandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Türk ekipleri ikinci haftayı da 3 puansız kapattı.

Beşiktaş evinde Wolverhampton'a 1-0 mağlup olurken, Başakşehir ise son dakikada yediği golle Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Sahasında Basel'i ağırlayan Trabzonspor ise 1-0 geriye düşüp 2-1 öne geçtiği mücadeleyi 2-2 tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Sevilla: 1 - APOEL: 0

Dudelange: 1 - Karabağ: 4

B Grubu:

Malmö: 1 - Kopenhag: 1

Lugano: 0 - Dinamo Kiev: 0

C Grubu:

Trabzonspor: 2 - Basel: 2

Krasnodar: 1 - Getafe: 2

D Grubu:

Sporting Lizbon: 2 - LASK: 1

Rosenborg: 1 - PSV: 4

E Grubu:

Celtic: 2 - Cluj: 0

Lazio: 2 - Rennes: 1

F Grubu:

Arsenal: 4 - Standard Liege: 0

Vitoria: 0 - Eintracht Frankfurt: 1

G Grubu:

Young Boys: 2 - Rangers: 1

Feyenoord: 2 - Porto: 0

H Grubu:

CSKA Moskova: 0 - Espanyol: 2

Ferencvaros: 0 - Ludogorets: 3

I Grubu:

Saint-Etienne: 1 - Wolfsburg: 1

Olexandriya: 1 - Gent: 1

J Grubu:

Medipol Başakşehir: 1 - B. Mönchengladbach: 1

Wolfsberger: 1 - Roma: 1

K Grubu:

Beşiktaş: 0 - Wolverhampton: 1

Braga: 2 - Slovan Bratislava: 2

L Grubu:

Astana: 1 - Partizan: 2

AZ Alkmaar: 0 - Manchester United: 0

Kaynak: İHA