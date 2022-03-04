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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Ligi hayali kuran takımlara gözdağı! "Sizi UEFA'dan atarız!"

Avrupa Süper Ligi'yle ilgili iddialar yeniden gündeme gelirken UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de bu lige katılacak takımlara rest çekerek herhangi bir UEFA organizasyonuna katılamayacaklarını açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Ligi hayali kuran takımlara gözdağı! "Sizi UEFA'dan atarız!"

Geçtiğimiz yıl gündeme gelen Avrupa'nın köklü kulüplerinin birleşerek Avrupa Süper Ligi adında bir lig kuracağı iddiası oldukça konuşulmuştu. UEFA ve FIFA yetkililerinin aldığı kararlar doğrultusunda birçok kulüp geri adım atarken Barcelona, Real Madrid ve Juventus ise henüz kararından dönmedi. Konuyla ilgili açıklama yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu kulüplere sert açıklamalar yaptı.

"BU PROJEDEN BIKTIM"

Bu konunun sürekli olarak gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Caferin, "Avrupa Süper Ligi’nden bahsedenler, futboldan bahsetmiyor. Bu futbol dışı projenin sürekli olarak önümüze getirilmesinden bıktım usandım. Önce pandeminin tam ortasında bu saçmalığı başlattılar. Şimdi de Avrupa’da bir savaşın ortasındayız ve yine başladılar. Bunlar belli ki paralel bir dünyada yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Ligi hayali kuran takımlara gözdağı! Sizi UEFA'dan atarız!

ONLAR İÇİN TARAFTAR MÜŞTERİ

Bu projede taraftarın müşteri olarak görüldüğünü belirten Caferin, "Gerçekten korkunç bir durumdayız, Ukrayna’daki futbolculara yardım etmek için uğraşıyoruz. Bazıları ise futbolu bitirecek bu proje üstünde çalışıyor. Onlar için taraftarlar müşteri, bizim içinse taraftar, taraftardır." diye konuştu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Ligi hayali kuran takımlara gözdağı! Sizi UEFA'dan atarız!

İSPANYA 1. LİG BAŞKANI SERT KONUŞTU

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) Başkanı Javier Tebas ise Juventus'u yalancılıkla itham ederek, "Agnelli davranışlarını açıklamak zorunda. Eğer açıklamazsa yalancı durumuna düşecek. Bir hafta kadar önce, onun evinde 3 kulüp toplantı yaptı. Şimdi sabit takımlarla kapalı ligi istemediklerini söylüyorlar. Bu yalan." dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Ligi hayali kuran takımlara gözdağı! Sizi UEFA'dan atarız!

"ULUSAL LİGLERİ ÖLDÜRECEK"

Projenin diğer liglere oldukça zarar vereceğini ifade eden Tebas, "Avrupa Süper Ligi’nin ulusal ligleri etkilemeyeceğini söylüyor. Biz aptal mıyız! Hepimiz, bu projenin ulusal ligleri öldüreceğinden eminiz. Bize hakaret ediyorlar, aşağılıyorlar. Pastayı onlar yiyecek, diğer kulüpler kırıntılarla yetinmek zorunda kalacak. Süper Lig’deki birkaç kulüp servetlerine servet katacak, diğerleri ise kırıntılarla idare edecek." şeklinde konuştu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Ligi hayali kuran takımlara gözdağı! Sizi UEFA'dan atarız!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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