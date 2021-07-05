UEFA Cüneyt Çakır'ı geri gönderdi!

EURO 2020'de heyecan yarı final maçları ile devam edecek. Milli takımımızın grup aşamalarında veda ettiği turnuvada Cüneyt Çakır'ın Londra'ya çağırılmasıyla bir nebze de olsa sevinmiştik. Ancak UEFA tarafından nedeni bilinmeyen bir karar geldi. Yarı final ve final aşamaları için Londra'ya çağırılan Cüney Çakır hiçbir görev verilmeden geri gönderildi.

FAVORİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Macaristan-Portekiz, Ukrayna-Avusturya maçları, özellikle de 2. turdaki Hırvatistan - İspanya maçında iyi yönetimiyle dikkat çeken Çakır için gözler finaldeydi. Final adayı için en güçlü isimlerden biri olarak görülüyordu. Uluslararası pek çok hakem sitesindeki tahminlerde final olmasa dahi İngiltere - Danimarka yarı finali için görev verilmesi bekleniyordu.