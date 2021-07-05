Selin Yağcıoğlu'nun sevgilisi kimdir? Berk Atan kimdir, nereli, kaç yaşında?Başbağlar katliamı nedir? 5 Temmuz Erzincan Başbağlar Köyü'nde ne oldu? | Görselleri ile Başbağlar katliamıAchille Polonara, İtalya'yı Olimpiyatlara taşıdıBerk Atan'ın sevgilisi kim? Selin Yağcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?Tüm kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor: Kira artış oranı belli oldu! TÜFE'nin açıklanmasıyla Temmuz ayı kira oranı yüzde 14,55 oldu!Temmuz ayı kira artış oranı 2021 | Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan gönlünü Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı! Aşk yaşadıkları ortaya çıktıUEFA Cüneyt Çakır'ı geri gönderdi!Ekosistemdeki döngüyü onlara borçluyuz! Arıcılık kursu tamamlandıCaize isminin anlamı nedir, Caize ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. UEFA Cüneyt Çakır'ı geri gönderdi!

UEFA Cüneyt Çakır'ı geri gönderdi!

Cüneyt Çakır, geçtiğimiz günlerde Avrupa Şampiyonası için UEFA tarafından Londra'ya çağırılmıştı. EURO 2020 yarı final ya da final maçlarında görev almasına kesin gözüyle bakılan Çakır için UEFA'dan ilginç bir karar geldi. Cüneyt Çakır Türkiye'ye geri gönderildi.

UEFA Cüneyt Çakır'ı geri gönderdi!

EURO 2020'de heyecan yarı final maçları ile devam edecek. Milli takımımızın grup aşamalarında veda ettiği turnuvada Cüneyt Çakır'ın Londra'ya çağırılmasıyla bir nebze de olsa sevinmiştik. Ancak UEFA tarafından nedeni bilinmeyen bir karar geldi. Yarı final ve final aşamaları için Londra'ya çağırılan Cüney Çakır hiçbir görev verilmeden geri gönderildi.

UEFA Cüneyt Çakır'ı geri gönderdi!

FAVORİ OLARAK GÖRÜLÜYORDU

Macaristan-Portekiz, Ukrayna-Avusturya maçları, özellikle de 2. turdaki Hırvatistan - İspanya maçında iyi yönetimiyle dikkat çeken Çakır için gözler finaldeydi. Final adayı için en güçlü isimlerden biri olarak görülüyordu. Uluslararası pek çok hakem sitesindeki tahminlerde final olmasa dahi İngiltere - Danimarka yarı finali için görev verilmesi bekleniyordu.

UEFA Cüneyt Çakır'ı geri gönderdi!

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT