UEFA eşleşme kuralları değişti mi? | Galatasaray UEFA rakibi kim? | Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir mi? UEFA, Avrupa Ligi eşleşme kuralarında değişime gittiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası UEFA eşleşme kuralları değişti mi? | Galatasaray UEFA rakibi kim? | Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir mi? gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

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UEFA'dan yapılan açıklamada; Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin 2 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacağı açıklanırken, eşleşme kuralarında değişime gidildiği ifade edildi.Flaş gelişmenin ardından UEFA eşleşme kuralları değişti mi? | Galatasaray UEFA rakibi kim? | Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşebilir mi? gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar... UEFA EŞLEŞME KURALLARI DEĞİŞTİ Mİ? UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Avrupa Ligi play-off turunda bu sezon aynı ülkenin takımları eşleşebilecek. Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi; 2 Ağustos Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada aynı ülke takımlarının bu turda karşılaşabileceği ifade edildi. GALATASARAY UEFA RAKİBİ KİM? Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek Galatasaray, İskoçya ekibi St. Johnstone ile eşleşmişti. GALATASARAY VE FENERBAHÇE EŞLEŞEBİLİR Mİ? Sarı-kırmızılı ekibin İskoç temsilcisini elemesi halinde turnuvaya play-off turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor. Berkem Temizel Gece Editörü UEFAUEFA eşleşme kurallarıgalatasaray rakibi