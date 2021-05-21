UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman, nerede oynanacak, ne zaman başlıyor 2021 ?
Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2021 yılının yaz ayında oynanacak. Turnuvanın başlamasına sayılı günler kala futbolseverler de UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman, nerede oynanacak, ne zaman başlıyor 2021 ? sorularının yanıtını merak ediyor.
A Milli Futbol Takımımızın mücadele edeceği Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına bir aydan daha az bir süre kaldı. Takımlar, liglerin sona ermesinin ardından kamplarda hazırlıklarını sürdürürken futbol heyecanının ne zaman başlayacağını merak eden futbolseverler şimdiden turnuva hakkında bilgi sahibi olmak için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyorlar. Bizlerde sizler için en çok araştırılan UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman, nerede oynanacak, ne zaman başlıyor 2021 ? sorularına yanıt verdik. İşte tüm detaylar...
UEFA EURO 2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK, NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021 ?
UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. UEFA Euro 2020 , 60 yıllık tarihinde ilk kez 11 ev sahibi şehirde gerçekleştirilecek olması nedeniyle özel bir öneme sahip olacak.
ÜÇ GRUP MAÇI, BİR TUR 16 MAÇ
Amsterdam , Hollanda: Johan Cruijff ArenA
Bükreş , Romanya: National Arena Bucharest
Budapeşte , Macaristan: Puskás Aréna
Kopenhag , Danimarka: Parken Stadium
Glasgow , İskoçya: Hampden Park
Seville , İspanya: Stadium La Cartuja Sevilla
ÜÇ GRUP MAÇI, BİR ÇEYREK FİNAL
Bakü , Azerbaycan:
Münih Bakü Olimpiyat Stadı , Almanya: Münih Futbol Arena
Roma , İtalya: Olimpico Roma'da
ALTI GRUP MAÇI, BİR ÇEYREK FİNAL
Saint Petersburg , Rusya: Saint Petersburg Stadyumu
FİNAL VE YARI FİNAL, 16 MAÇLIK İKİ TUR, ÜÇ GRUP MAÇI
Grup maçlarının hangi şehirlerde oynanacağı UEFA tarafından belirlendi. A Milli Futbol Takımımız A Grubunda yer aldığı için maçlarını İtalya'nın Roma şehrinde oynayacak.
Grup A : İtalya (Roma'da Olimpico) *
Grup B : Rusya (Saint Petersburg Stadyumu), Danimarka (Parken Stadyumu, Kopenhag) *
C Grubu : Hollanda (Johan Cruijff ArenA, Amsterdam ) *
D Grubu : İngiltere (Wembley Stadyumu, Londra) *, İskoçya (Hampden Park, Glasgow)
E Grubu : İspanya (La Cartuja Sevilla Stadyumu, Sevilla) *
F Grubu : Almanya (Fußball Arena München, Münih) *, Macaristan (Ferenc Puskás Stadyumu, Budapeşte)
EURO 2020 GRUPLARI
A Grubu : Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre
B Grubu : Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
C Grubu : Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya
D Grubu : İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti
E Grubu : İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya
F Grubu : Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya
EURO 2020'NİN ÜLKELERDE YAYINLANACAĞI KANALLAR
Afganistan : Sony
Arnavutluk : RTSH / SuperSport
Cezayir : beIN Sports
American Samoa : ESPN / Univision
Andorra : TF1 / Mediaset İspanya / M6
Anguilla : ESPN
Angola : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Antigua & Barbuda : ESPN
Arjantin : Direct TV
Ermenistan : Ermenistan TV CJSC
Aruba: ESPN / NOS / Direct TV
Avustralya : Optus
Avusturya : ORF
Azerbaycan : AzTV / Public TV Azerbaycan
Bahamalar : ESPN
Bahreyn : beIN Sports
Bangladeş : Sony
Barbados : ESPN
Belarus : Belarus TV
Belçika : VRT / RTBF
Benin : Star Times / SuperSport / Kanal + Afrique
Bermuda : ESPN
Butan : Sony
Bolivya : Tigo Bolivia / Direct TV
Bonaire : Direct TV / NOS / ESPN
Bosna Hersek : Nova BH / Sportklub
Botsvana : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Brezilya : Globosat
Britanya Virjin Adaları : ESPN
Bulgaristan : BNT / Nova
Burkina Faso : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Burundi : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Kamboçya : CTN
Kamerun : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Kanada : Bell Media / TVA
Cape Verde : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Cayman Adaları : ESPN
Orta Afrika Cumhuriyeti : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Chad : beIN Sports / Star Times/ SuperSport / Canal + Afrique
Şili : Direct TV
PR Çin : CCTV / Süper Spor
Kolombiya : Spor Kazanma / Doğrudan TV
Komorları : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Kongo Cumhuriyeti : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Kosta Rika : Teletica Canal 7 / Repretel TV / SKY México
Hırvatistan : HRT / Sportklub
Küba :ESPN
Curaçao : Direct TV / NOS / ESPN
Kıbrıs : CyBC
Çek : Republic Česká televizyonda
Danimarka : DKDR / NENT Group Denmark
DR Congo : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Cibuti : beIN Sports / Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Dominica : ESPN
Dominik Cumhuriyeti : SKY México
Ekvador : Direct TV
Mısır : beIN Sports
El Salvador : SKY México
Ekvator Ginesi : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Eritrea : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Estonya : ERR
Etiyopya : Star Times / SuperSport
Falkland Adaları : ESPN
Faroe Adaları : NENT Group Danimarka
Fiji : Digicel / FBC
Finlandiya : YLE
Fransa :M6 / TF1
Fransız Guyanası : Direct TV / ESPN / M6 / TF1
Fransız Polinezyası : Digicel / M6 / TF1
Fransız Güney ve Antarktika Toprakları : M6 / TF1
Gabon : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Gambia : Star Times / SuperSport
Gürcistan : GPB
Almanya : ARD / ZDF
Gana : Star Times/ SuperSport / Canal + Afrique
Yunanistan : Anten TV
Grönland : NENT Group Danimarka
Grenada : ESPN
Guadeloupe : Direct TV / ESPN / M6 / TF1
Guam : ESPN / Univision
Guatemala : RT Guatemala / SKY México
Guinea : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Gine Bissau : Star Times / SuperSport /Kanal + Afrique
Guyana : Doğrudan TV / ESPN
Haiti :ESPN
Honduras : SKY México
Hong Kong SAR : PCCW
Macaristan : MTVA
İzlanda : Stod 2 Sport
Hindistan ve Hindistan Alt Kıtası : Sony
Endonezya : MNC / Mola TV / RCTI
Uçuşta : IMG Uçuş İçi İngiltere
İran : beIN Sports
Irak : beIN Spor
İrlanda : RTÉ
İsrail : Charlton
İtalya : RAI / Sky Italia
Fildişi Sahili :Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Jamaika : ESPN
Japonya : WOWOW
Ürdün : beIN Sports
Kazakistan : Saran
Kenya : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique / KTN
Kiribati : Digicel
Kosova : RTK / DigitAlb
Kuveyt : beIN Sports
Kırgızistan : Saran
Letonya : TV3 Sport Letonya
Lübnan : beIN Sports
Lesotho : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Liberya : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Libya : beIN Sports
Lithuania : LNK
Macau SAR : TDM
Madagascar : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Malawi : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Malezya ve Brunei Darussalam : RTM Malaysia / Astro Sports Malaysia
Maldivler : Sony
Mali : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Malta : PBS
Mariana Islands : ESPN / Univision
Martinique : M6 / TF1 / ESPN / Direct TV
Moritanya : beIN Sports / Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Mauritius : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Mayotte :Canal + Afrique / Star Times / M6 / TF1
Meksika : SKY México
Midway : ESPN / Univision
Moldova : GMG
Monako : M6 / TF1
Moğolistan : Unitel
Karadağ : Sportklub
Montserrat : ESPN
Fas : beIN Sports
Mozambik : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Namibya : Star Times /SuperSport / Canal + Afrique
Nauru : Digicel
Nepal : Sony
Hollanda : NOS
Nevis : ESPN
Yeni Kaledonya : M6 / TF1
Yeni Zelanda : Sky Yeni Zelanda
Nikaragua : SKY México
Nijer : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Nijerya : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Niue : Digicel
Kuzey Makedonya :Sportklub
Norveç : NRK / TV2
Umman : beIN Sports
Pakistan : Sony
Filistin (Gazze Şeridi ve Batı Şeria) : beIN Sports
Panama : SKY México
Papua Yeni Gine : Digicel
Paraguay : Tigo Paraguay / Direct TV
Peru : Direct TV
Polonya : TVP
Portekiz : Spor TV Portekiz
Porto Riko : ESPN / Univision
Katar : beIN Sports
Réunion: Star Times / SuperSport / Canal + Afrique / M6
Romanya : ProTV
Rusya : Birinci Kanal / Maç TV / RTR
Ruanda : Star Times / SuperSport / Kanal + Afrique
Saba : ESPN / Direct TV / NOS
San Marino : RAI / Sky Italia
São Tomé ve Príncipe : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Suudi Arabistan :beIN Sports
Senegal : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Sırbistan : Nova S / Sportklub
Seychelles : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Sierra Leone : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Slovakya : RTV Slovakya
Slovenya : Sport TV / Sportklub
Solomon Adaları : Digicel
Somali : beIN Sports / Star Times /SuperSport / Canal + Afrique
Güney Afrika : SuperSport /
Güney Sudan : Beın Sports / Yıldız Times / SuperSport
İspanya : Mediaset İspanya
Sri Lanka : Sony
St Barts : ESPN / Direct TV / M6 / TF1
St Christopher : ESPN
St Eustatius : ESPN / Doğrudan TV / NOS
St Helena ve Yükseliş : Star Times / SuperSport /Canal + Afrique
St Kitts : ESPN
St Lucia : ESPN
St Martin : ESPN / Direct TV / NOS / M6 / TF1
St Pierre ve Miquelon : ESPN / Direct TV / M6 / TF1
St Vincent & the Grenadines : ESPN
Sub- Sahra Afrika : Star Times
Sudan : beIN Sports / Star Times / SuperSport
Surinam : ESPN / Direct TV/ Canal + Afrique
Swaziland : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
İsveç : SVT / TV4
İsviçre : SRG
Suriye : beIN Sports
Tahiti : Digicel
Tayvan / Çin Taypesi : Eleven Sports
Tacikistan : Saran
Tanzanya : Azam Media Ltd / Star Times / SuperSport / Canal + Afrika
Timor Leste : ETO
Togo : Star Times /SuperSport / Canal + Afrique
Tokelau : Digicel
Tonga : Digicel
Tortola : ESPN
Trinidad & Tobago : ESPN
Tunus : beIN Sports
Turkey : TRT
Türkmenistan : Saran
Turks & Caicos Adaları : ESPN
Tuvalu : Digicel
Uganda : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Ukrayna : Medya Grubu Ukrayna
Birleşik Arap Emirlikleri : beIN Sports
Birleşik Krallık : BBC / ITV
Amerika Birleşik Devletleri : ESPN / Univision
Uruguay : Direct TV
ABD Virjin Adaları : ESPN / Univision
Özbekistan : Saran
Vanuatu : Digicel
Vatican City : RAI / Sky Italia
Venezuela : Direct TV
Vietnam : VTV Vietnam
Wallis & Futuna : M6 / TF1
Batı Sahra : beIN Sports
Yemen :beIN Sports
Zambiya : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Zimbabve : ZBC / Star Times / SuperSport / Canal + Afrique
Kaynak: Bölge Gündem, UEFA.
Haber: Tayfun Altuntaş.