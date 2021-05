A Milli Futbol Takımımızın mücadele edeceği Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına bir aydan daha az bir süre kaldı. Takımlar, liglerin sona ermesinin ardından kamplarda hazırlıklarını sürdürürken futbol heyecanının ne zaman başlayacağını merak eden futbolseverler şimdiden turnuva hakkında bilgi sahibi olmak için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyorlar. Bizlerde sizler için en çok araştırılan UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman, nerede oynanacak, ne zaman başlıyor 2021 ? sorularına yanıt verdik. İşte tüm detaylar...

UEFA EURO 2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK, NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021 ?

UEFA Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. UEFA Euro 2020 , 60 yıllık tarihinde ilk kez 11 ev sahibi şehirde gerçekleştirilecek olması nedeniyle özel bir öneme sahip olacak.

ÜÇ GRUP MAÇI, BİR TUR 16 MAÇ

Amsterdam , Hollanda: Johan Cruijff ArenA

Bükreş , Romanya: National Arena Bucharest

Budapeşte , Macaristan: Puskás Aréna

Kopenhag , Danimarka: Parken Stadium

Glasgow , İskoçya: Hampden Park

Seville , İspanya: Stadium La Cartuja Sevilla

ÜÇ GRUP MAÇI, BİR ÇEYREK FİNAL

Bakü , Azerbaycan:

Münih Bakü Olimpiyat Stadı , Almanya: Münih Futbol Arena

Roma , İtalya: Olimpico Roma'da

ALTI GRUP MAÇI, BİR ÇEYREK FİNAL

Saint Petersburg , Rusya: Saint Petersburg Stadyumu

FİNAL VE YARI FİNAL, 16 MAÇLIK İKİ TUR, ÜÇ GRUP MAÇI

Grup maçlarının hangi şehirlerde oynanacağı UEFA tarafından belirlendi. A Milli Futbol Takımımız A Grubunda yer aldığı için maçlarını İtalya'nın Roma şehrinde oynayacak.

Grup A : İtalya (Roma'da Olimpico) *

Grup B : Rusya (Saint Petersburg Stadyumu), Danimarka (Parken Stadyumu, Kopenhag) *

C Grubu : Hollanda (Johan Cruijff ArenA, Amsterdam ) *

D Grubu : İngiltere (Wembley Stadyumu, Londra) *, İskoçya (Hampden Park, Glasgow)

E Grubu : İspanya (La Cartuja Sevilla Stadyumu, Sevilla) *

F Grubu : Almanya (Fußball Arena München, Münih) *, Macaristan (Ferenc Puskás Stadyumu, Budapeşte)

EURO 2020 GRUPLARI

A Grubu : Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

B Grubu : Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C Grubu : Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya

D Grubu : İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti

E Grubu : İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya

F Grubu : Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya

EURO 2020'NİN ÜLKELERDE YAYINLANACAĞI KANALLAR

Afganistan : Sony

Arnavutluk : RTSH / SuperSport

Cezayir : beIN Sports

American Samoa : ESPN / Univision

Andorra : TF1 / Mediaset İspanya / M6

Anguilla : ESPN

Angola : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Antigua & Barbuda : ESPN

Arjantin : Direct TV

Ermenistan : Ermenistan TV CJSC

Aruba: ESPN / NOS / Direct TV

Avustralya : Optus

Avusturya : ORF

Azerbaycan : AzTV / Public TV Azerbaycan

Bahamalar : ESPN

Bahreyn : beIN Sports

Bangladeş : Sony

Barbados : ESPN

Belarus : Belarus TV

Belçika : VRT / RTBF

Benin : Star Times / SuperSport / Kanal + Afrique

Bermuda : ESPN

Butan : Sony

Bolivya : Tigo Bolivia / Direct TV

Bonaire : Direct TV / NOS / ESPN

Bosna Hersek : Nova BH / Sportklub

Botsvana : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Brezilya : Globosat

Britanya Virjin Adaları : ESPN

Bulgaristan : BNT / Nova

Burkina Faso : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Burundi : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Kamboçya : CTN

Kamerun : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Kanada : Bell Media / TVA

Cape Verde : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Cayman Adaları : ESPN

Orta Afrika Cumhuriyeti : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Chad : beIN Sports / Star Times/ SuperSport / Canal + Afrique

Şili : Direct TV

PR Çin : CCTV / Süper Spor

Kolombiya : Spor Kazanma / Doğrudan TV

Komorları : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Kongo Cumhuriyeti : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Kosta Rika : Teletica Canal 7 / Repretel TV / SKY México

Hırvatistan : HRT / Sportklub

Küba :ESPN

Curaçao : Direct TV / NOS / ESPN

Kıbrıs : CyBC

Çek : Republic Česká televizyonda

Danimarka : DKDR / NENT Group Denmark

DR Congo : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Cibuti : beIN Sports / Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Dominica : ESPN

Dominik Cumhuriyeti : SKY México

Ekvador : Direct TV

Mısır : beIN Sports

El Salvador : SKY México

Ekvator Ginesi : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Eritrea : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Estonya : ERR

Etiyopya : Star Times / SuperSport

Falkland Adaları : ESPN

Faroe Adaları : NENT Group Danimarka

Fiji : Digicel / FBC

Finlandiya : YLE

Fransa :M6 / TF1

Fransız Guyanası : Direct TV / ESPN / M6 / TF1

Fransız Polinezyası : Digicel / M6 / TF1

Fransız Güney ve Antarktika Toprakları : M6 / TF1

Gabon : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Gambia : Star Times / SuperSport

Gürcistan : GPB

Almanya : ARD / ZDF

Gana : Star Times/ SuperSport / Canal + Afrique

Yunanistan : Anten TV

Grönland : NENT Group Danimarka

Grenada : ESPN

Guadeloupe : Direct TV / ESPN / M6 / TF1

Guam : ESPN / Univision

Guatemala : RT Guatemala / SKY México

Guinea : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Gine Bissau : Star Times / SuperSport /Kanal + Afrique

Guyana : Doğrudan TV / ESPN

Haiti :ESPN

Honduras : SKY México

Hong Kong SAR : PCCW

Macaristan : MTVA

İzlanda : Stod 2 Sport

Hindistan ve Hindistan Alt Kıtası : Sony

Endonezya : MNC / Mola TV / RCTI

Uçuşta : IMG Uçuş İçi İngiltere

İran : beIN Sports

Irak : beIN Spor

İrlanda : RTÉ

İsrail : Charlton

İtalya : RAI / Sky Italia

Fildişi Sahili :Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Jamaika : ESPN

Japonya : WOWOW

Ürdün : beIN Sports

Kazakistan : Saran

Kenya : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique / KTN

Kiribati : Digicel

Kosova : RTK / DigitAlb

Kuveyt : beIN Sports

Kırgızistan : Saran

Letonya : TV3 Sport Letonya

Lübnan : beIN Sports

Lesotho : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Liberya : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Libya : beIN Sports

Lithuania : LNK

Macau SAR : TDM

Madagascar : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Malawi : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Malezya ve Brunei Darussalam : RTM Malaysia / Astro Sports Malaysia

Maldivler : Sony

Mali : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Malta : PBS

Mariana Islands : ESPN / Univision

Martinique : M6 / TF1 / ESPN / Direct TV

Moritanya : beIN Sports / Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Mauritius : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Mayotte :Canal + Afrique / Star Times / M6 / TF1

Meksika : SKY México

Midway : ESPN / Univision

Moldova : GMG

Monako : M6 / TF1

Moğolistan : Unitel

Karadağ : Sportklub

Montserrat : ESPN

Fas : beIN Sports

Mozambik : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Namibya : Star Times /SuperSport / Canal + Afrique

Nauru : Digicel

Nepal : Sony

Hollanda : NOS

Nevis : ESPN

Yeni Kaledonya : M6 / TF1

Yeni Zelanda : Sky Yeni Zelanda

Nikaragua : SKY México

Nijer : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Nijerya : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Niue : Digicel

Kuzey Makedonya :Sportklub

Norveç : NRK / TV2

Umman : beIN Sports

Pakistan : Sony

Filistin (Gazze Şeridi ve Batı Şeria) : beIN Sports

Panama : SKY México

Papua Yeni Gine : Digicel

Paraguay : Tigo Paraguay / Direct TV

Peru : Direct TV

Polonya : TVP

Portekiz : Spor TV Portekiz

Porto Riko : ESPN / Univision

Katar : beIN Sports

Réunion: Star Times / SuperSport / Canal + Afrique / M6

Romanya : ProTV

Rusya : Birinci Kanal / Maç TV / RTR

Ruanda : Star Times / SuperSport / Kanal + Afrique

Saba : ESPN / Direct TV / NOS

San Marino : RAI / Sky Italia

São Tomé ve Príncipe : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Suudi Arabistan :beIN Sports

Senegal : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Sırbistan : Nova S / Sportklub

Seychelles : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Sierra Leone : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Slovakya : RTV Slovakya

Slovenya : Sport TV / Sportklub

Solomon Adaları : Digicel

Somali : beIN Sports / Star Times /SuperSport / Canal + Afrique

Güney Afrika : SuperSport /

Güney Sudan : Beın Sports / Yıldız Times / SuperSport

İspanya : Mediaset İspanya

Sri Lanka : Sony

St Barts : ESPN / Direct TV / M6 / TF1

St Christopher : ESPN

St Eustatius : ESPN / Doğrudan TV / NOS

St Helena ve Yükseliş : Star Times / SuperSport /Canal + Afrique

St Kitts : ESPN

St Lucia : ESPN

St Martin : ESPN / Direct TV / NOS / M6 / TF1

St Pierre ve Miquelon : ESPN / Direct TV / M6 / TF1

St Vincent & the Grenadines : ESPN

Sub- Sahra Afrika : Star Times

Sudan : beIN Sports / Star Times / SuperSport

Surinam : ESPN / Direct TV/ Canal + Afrique

Swaziland : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

İsveç : SVT / TV4

İsviçre : SRG

Suriye : beIN Sports

Tahiti : Digicel

Tayvan / Çin Taypesi : Eleven Sports

Tacikistan : Saran

Tanzanya : Azam Media Ltd / Star Times / SuperSport / Canal + Afrika

Timor Leste : ETO

Togo : Star Times /SuperSport / Canal + Afrique

Tokelau : Digicel

Tonga : Digicel

Tortola : ESPN

Trinidad & Tobago : ESPN

Tunus : beIN Sports

Turkey : TRT

Türkmenistan : Saran

Turks & Caicos Adaları : ESPN

Tuvalu : Digicel

Uganda : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Ukrayna : Medya Grubu Ukrayna

Birleşik Arap Emirlikleri : beIN Sports

Birleşik Krallık : BBC / ITV

Amerika Birleşik Devletleri : ESPN / Univision

Uruguay : Direct TV

ABD Virjin Adaları : ESPN / Univision

Özbekistan : Saran

Vanuatu : Digicel

Vatican City : RAI / Sky Italia

Venezuela : Direct TV

Vietnam : VTV Vietnam

Wallis & Futuna : M6 / TF1

Batı Sahra : beIN Sports

Yemen :beIN Sports

Zambiya : Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Zimbabve : ZBC / Star Times / SuperSport / Canal + Afrique

Kaynak: Bölge Gündem, UEFA.

Haber: Tayfun Altuntaş.