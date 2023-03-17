UEFA EURO 2024 Elemeleri öncesinde A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı’nın, Ermenistan ve Hırvatistan ile yapacağı maçlar öncesinde aday kadrosu açıklandı. Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın ilk kez milli takıma çağrıldı.

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UEFA EURO 2024 Elemeleri öncesinde A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Bursa'da Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu duyuruldu. Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.
Milli Takım'a davet edilen futbolcular, 19 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına 20 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanlarla da başlayacak.

A Milli Takım Teknik patronu Stefan Kuntz, 20 Mart Pazartesi günü saat 14.30'da 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve kampın başlangıcına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

Kaleci
Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Mert Günok (Beşiktaş)
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans
Zeki Çelik (AS Roma)
Onur Bulut (Beşiktaş)
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Cenk Özkacar (Valencia)
Çağlar Söyüncü (Leicester City)
Merih Demiral (Atalanta)
Ozan Kabak (Hoffenheim)
Samet Akaydin (Fenerbahçe)
Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)
Eren Elmalı (Trabzonspor)
Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha
Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
Cengiz Ünder (Olympique Marsilya)
Arda Güler (Fenerbahçe)
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
Mehmet Can Aydın (Schalke 04)
Orkun Kökçü (Feyenoord)
Salih Özcan (Borussia Dortmund)
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet
Cenk Tosun (Beşiktaş)
Enes Ünal (Getafe)
Umut Nayir (Ümraniyespor)

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