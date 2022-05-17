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UEFA Konferans Ligi final maçı: Roma - Feyenoord maçı canlı izle | Roma - Feyenoord maçı EXXEN, TV 8,5 canlı yayın izle linki

UEFA Konferans Ligi'nin final müsabakasında İtalyan ekibi Roma ile Hollanda temsilcisi Feyenoord karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için UEFA Konferans Ligi final maçı: Roma - Feyenoord maçı canlı izle | Roma - Feyenoord maçı EXXEN, TV 8,5 canlı yayın izle linki haberimizde...

UEFA Konferans Ligi final maçı: Roma - Feyenoord maçı canlı izle | Roma - Feyenoord maçı EXXEN, TV 8,5 canlı yayın izle linki

UEFA'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü turnuvası olan ve bu sezon ilk kez oynanan Konferans Ligi'nde heyecan final müsabakası ile son bulacak. Büyük heyecana sahne olan zevkli maçların oynandığı turnuvada Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun başında olduğu İtalyan ekibi Roma ile milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda temsilcisi Feyenoord birbirlerine rakip oluyor. Maçı izlemek isteyenler için Roma - Feyenoord maçı canlı izle | Roma - Feyenoord maçı EXXEN, TV 8,5 canlı yayın izle linki haberimizde... 

UEFA Konferans Ligi final maçı: Roma - Feyenoord maçı canlı izle | Roma - Feyenoord maçı EXXEN, TV 8,5 canlı yayın izle linki

ROMA - FEYENOORD UEFA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI CANLI İZLE 

UEFA Konferans Ligi'nde Roma ile Feyenoord takımları arasında oynanan olan final maçı 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü oynanacak. Arnavutluk'un Tiran şehrinde bulunan Air Albania Stadyumu'ndaki final maçı TSİ ile 22.00'da başladı.

Maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem István Kovács yönetiyor. Kovács'ın yardımcılıklarını ise Vasile Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapıyor.

ROMA - FEYENOORD UEFA KONFERANS LİGİ FİNAL MAÇI CANLI İZLE 

ROMA - FEYENOORD  MAÇI EXXEN, TV 8.5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu final maçının Exxen ve TV8.5'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara geliyor. 

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ROMA - FEYENOORD  MAÇI TV 8.5 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ROMA - FEYENOORD  MAÇI EXXEN CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ROMA - FEYENOORD İLK 11

Roma: Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Zaniolo, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Abraham

 Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Aursnes, Orkun, Til, Nelson, Dessers, Sinisterra https://t.co/U0gx39ow4V

Tayfun Altuntaş
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