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  4. UEFA maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Olympiakos karşısında oynamayacak!

UEFA maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Olympiakos karşısında oynamayacak!

Galatasaray derbisinin ardından Avrupa'da da kazanarak rüzgarı arkasına almak isteyen Fenerbahçe'de Olympiakos karşılaşması öncesinde sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı lacivertli ekipte yıldız isim Mesut Özil'in Yunan ekibine karşı forma giyemeyeceği ifade edildi.

UEFA maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Olympiakos karşısında oynamayacak!

Galatasaray karşısında önemli bir galibiyet alan ve iyi gidişatını sürdürmek adına Olympiakos karşısında da galibiyet almak isteyen Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken yıldız isimden sakatlık haberi geldi. Derbide etkili futbolu ve attığı bir golle galibiyetin mimarlarından biri olan Mesut Özil'in sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacağı öğrenildi. Sarı lacivertli ekip gruptan çıkma adına büyük önem taşıyan bu karşılaşmada Mesut Özil'den faydalanamayacak.

RİSKE EDİLMEYECEK

Galatasaray derbisinde aldığı darbeler sonucunda ayağında şişlik ve ağrı bulunan Mesut Özil'in Olympiakos maçında oynamayarak dinlendirileceği öğrenildi. Yıldız futbolcuya ligde de ihtiyaçları olan sarı kırmızılı ekipte teknik heyet herhangi bir riske girerek uzun süreli bir sakatlığa mahal vermek istemiyor.

UEFA maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Olympiakos karşısında oynamayacak!

PELKAS MI ROSSİ Mİ?

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in yokluğunda orta saha için birçok oyuncu formaya talip olacak. Son dönemlerde performansları yeterli bulunmayan ve eleştirilere maruz kalan Diego Rossi ile Dimitri Pelkas ikilisinde biri Avrupa maçında forma giyebilir. Ayaklarına gelen bu fırsatı değerlendirerek yeniden kadroya dahil olmayı hedefleyen iki futbolcunun da forma için istekli olduğu ifade ediliyor.

UEFA maçı öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Olympiakos karşısında oynamayacak!

UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden Fenerbahçe 4 maçın sonunda topladığı 5 puanla 3. sırada bulunuyor.

Öte yandan sarı lacivertli ekipte bu sezon 14 karşılaşmada görev alan yıldız futbolcu Mesut Özil ise 5 gol ve 1 asistlik performansıyla takımının topladığı puanlarda önemli rol oynamıştı.

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