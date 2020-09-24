UEFA, maçlarda beş oyuncu değişikliği hakkına devam edecek!

UEFA, 2020-2021 sezonunda UEFA organizasyonlarındaki maçlarda beş oyuncu değişikliği hakkının geçerli olacağını açıkladı. Uefa, maç kadrosunda izin verilen oyuncu sayısı 23 olarak belirledi.

? NEWS: Up to five substitutions will be allowed for all matches played in the #NationsLeague, European Qualifiers play-offs, Women’s EURO Qualifiers, the #UCL, the #UEL and the #UWCL, for the remainder of the season.



The number of players allowed on the match sheet = 23 pic.twitter.com/2VMSUHOI1x — UEFA (@UEFA) September 24, 2020

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle bu kararı takımlara kolaylık olması açısında almıştı. Salgının devam ettiği şu süreçte kararı uzatma kararı alan UEFA, kulüpler için büyük bir kolaylık sağlayacak.