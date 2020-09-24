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  3. UEFA, maçlarda beş oyuncu değişikliği hakkına devam edecek!

UEFA, maçlarda beş oyuncu değişikliği hakkına devam edecek!

UEFA, 2020-2021 sezonunda UEFA organizasyonlarındaki maçlarda beş oyuncu değişikliği hakkının geçerli olacağını açıkladı.

UEFA, maçlarda beş oyuncu değişikliği hakkına devam edecek!

UEFA, 2020-2021 sezonunda UEFA organizasyonlarındaki maçlarda beş oyuncu değişikliği hakkının geçerli olacağını açıkladı. Uefa, maç kadrosunda izin verilen oyuncu sayısı 23 olarak belirledi.

 

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle bu kararı takımlara kolaylık olması açısında almıştı. Salgının devam ettiği şu süreçte kararı uzatma kararı alan UEFA, kulüpler için büyük bir kolaylık sağlayacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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