UEFA, maçlarda beş oyuncu değişikliği hakkına devam edecek!
UEFA, 2020-2021 sezonunda UEFA organizasyonlarındaki maçlarda beş oyuncu değişikliği hakkının geçerli olacağını açıkladı.
UEFA, 2020-2021 sezonunda UEFA organizasyonlarındaki maçlarda beş oyuncu değişikliği hakkının geçerli olacağını açıkladı. Uefa, maç kadrosunda izin verilen oyuncu sayısı 23 olarak belirledi.
? NEWS: Up to five substitutions will be allowed for all matches played in the #NationsLeague, European Qualifiers play-offs, Women’s EURO Qualifiers, the #UCL, the #UEL and the #UWCL, for the remainder of the season.— UEFA (@UEFA) September 24, 2020
The number of players allowed on the match sheet = 23 pic.twitter.com/2VMSUHOI1x
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle bu kararı takımlara kolaylık olması açısında almıştı. Salgının devam ettiği şu süreçte kararı uzatma kararı alan UEFA, kulüpler için büyük bir kolaylık sağlayacak.