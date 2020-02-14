UEFA, Manchester City'yi 2 yıl Avrupa kupalarından men etti
Finansal kuralları ihlal eden İngiliz ekibinin, iki sezon Avrupa kupalarından men edildiği ve 30 milyon avro para cezasına çarptırıldığı bildirildi
İSTANBUL (AA) - UEFA, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'ye finansal fair play kuralları gereği Avrupa kupalarında 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarından men ve 30 milyon avro para cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiliz kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yılları arasında finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı belirtildi.
İngiliz kulübünün, kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyabileceği aktarıldı.
Kaynak: AA
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