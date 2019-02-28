UEFA, Quaresma'ya 3 maç ceza verdi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçında evinde Malmö'yü ağırlayan ve karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta, yıldız oyuncu Quaresma mücadelenin 65'inci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. UEFA, Portekizli futbolcunun yaptığı hareketi "rakibe saldırı" olarak değerlendirerek, 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

UEFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Quaresma'nın aynı eylemi tekrarlaması durumunda cezasının geçerli olacağı bildirildi.

DHA