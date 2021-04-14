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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı: Borussia Dortmund- Manchester City'yi konuk edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Peki Borussia Dortmund- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Borussia Dortmund- Manchester City maçı muhtemel ilk 11'i haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı: Borussia Dortmund- Manchester City'yi konuk edecek

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı futbol turnuvası olan Şampiyonlar Liginde çeyrek final heyecanı bugün oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Bu kapsamda ilk maçta rakibini 2-1 yenen Manchester City, rövanş maçında Borussia Dortmund'a konuk olacak. 

BORUSSİA DORTMUND- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund ile Manchester City arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı 14 Nisan Çarşamba günü (bu akşam) oynanacak. Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan mücadele Bein Sports HD 2 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek.

Borussia Dortmund'un maçlarını oynadığı Signal Iduna Park'ta oynanacak olan mücadeleyi İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek.

Grande'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Juan Carlos Yuste  ve Roberto Alonso Fernandez yapacak.

 José María Sánchez'ün dördüncü hakem olarak görev yapacağı maçın VAR hakemi Juan Martínez Munuera, AVAR hakemi ise Jesús Gil Manzano olacak. 

BORUSSİA DORTMUND- MANCHESTER CİTY MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Borussia Dortmund'un Manchester City maçı muhtemel ilk 11'i: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Emre Can, Dahoud, Bellingham; Reus, Haaland, Hazard.

Manhester  City'in Borussia Dortmund maçı muhtemel ilk 11'i: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Jesus, Foden.

Kaynak: UEFA

Tayfun Altuntaş
Editör
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