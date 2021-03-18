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  3. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu heyecanının sona ermesinin ardından kalan son 8 takım birbirleriyle eşleşecek. Bu kapsamda futbolseverler UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu maçları geride kaldı. Yapılacak kura çekiminin ardından son 8 takım birbiriyle eşleşecek. Kura çekimini takip etmek isteyen futbolseverler de UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtını araştırıyorlar. 

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Liginde çeyrek final eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi 19 Mart Cuma günü saat Türkiye saati ile 14.00'de başlayacak. Kura çekimini Bein Sports Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İŞTE ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

- Bayern Münih (Almanya)

- Real Madrid ( İspanya)

- Chelsea (İngiltere)

- Liverpool  (İngiltere)

- Manchester City  (İngiltere)

- Paris Saint Germain (Fransa)

- Porto (Portekiz)

- B. Dortmund ( Almanya) 

Tayfun Altuntaş
Editör
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