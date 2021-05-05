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UEFA Şampiyonlar Ligi: Chelsea - Real Madrid maçı canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı Chelsea ile Real Madrid arasında oynanacak olan rövanş maçını canlı olarak izlemek isteyenler Chelsea - Real Madrid maçı canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor. Maçın yayını haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Real Madrid ile  Chelsea arasında oynanacak olan rövanş maçıyla son bulacak. Heyecana sahne olması beklenen müsabakayı izlemek isteyenler Chelsea - Real Madrid maçı canlı izle  | Bein Sports Haber canlı yayın izle   şeklinde aramalarda bulunuyor. Maçın yayını haberimizde... 

CHELSEA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE  | BEİN SPORTS HABER CANLI YAYIN İZLE

Chelsa ile Real Madrid arasında oynanacak olan zorlu mücadele Bein Sports Haber kanalından yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

CHELSEA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Chelsea - Real Madrid arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı 5 Mayıs Çarşamba oynanacak. Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge Stadyumunda Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan mücadele Bein Sports Haber ve Bein Sports HD 1 kanalından yayınlanacak.

Zorlu maçı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti  yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Davide Massa olacak. Maçta VAR hakemi olarak, Massimiliano Irrati, AVAR olarak ise Marco Guida  görev yapacak.

CHELSEA - REAL MADRİD MAÇI İLK 11

Chelsea: Mendy ,Rüdiger, Christensen, Jorginho, Thiago Silva, Kanté, Werner, Mount, Chilwell, Azpilicueta, Havertz.

Real Madrid: ﻿Courtois, Éder Militão, Ramos, Nacho, Hazard, Kroos, Benzema, Modrić, Casemiro, Vinícius Júnior, Mendy.

Tayfun Altuntaş
Editör
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