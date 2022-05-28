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UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Real Madrid - Liverpool maçı neden başlamıyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanının tamamlanmasının ardından Real Madrid ile Liverpool final müsabakasında karşı karşıya geliyor. Ancak 22.00'da başlaması gereken maç hala başlamaması üzerine UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Real Madrid - Liverpool maçı neden başlamıyor? sorusu merak ediliyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Real Madrid - Liverpool maçı neden başlamıyor?

22:00 da başlaması gereken maç hala başlamadı. UEFA yetkililerinden maçla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamasının ardından futbolseverler maçın neden hala başlamadığını merak ediyor. Maç oynanacak mı oynanmayacak mı? tüm futbol severler merak ediyor. İşte detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ: REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI NEDEN BAŞLAMIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 2022 yılında 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France Stadyumu'nda Liverpool ile Real Madrid arasındaki maç, Türkiye saati ile 22.00'da başlaması bekleniyordu ancak başlamadı.

Maçın ertelenme nedeninin taraftarların Paris'te trafiğe takılması olduğu öğrenildi. Onların gelmesi için maç ileri saate alındı.

UEFA'dan ise "Başlama vuruşu 15 dakika ertelendi." açıklaması geldi.

Seyirciler maçın geç başlamasına tepki olarak şampiyonlar müziği çalınırken protesto da bulundular.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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