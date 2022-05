UEFA Şampiyonlar Ligi finali: Real Madrid - Liverpool maçı neden başlamıyor?

22:00 da başlaması gereken maç hala başlamadı. UEFA yetkililerinden maçla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamasının ardından futbolseverler maçın neden hala başlamadığını merak ediyor. Maç oynanacak mı oynanmayacak mı? tüm futbol severler merak ediyor. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 2022 yılında 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France Stadyumu'nda Liverpool ile Real Madrid arasındaki maç, Türkiye saati ile 22.00'da başlaması bekleniyordu ancak başlamadı.

Maçın ertelenme nedeninin taraftarların Paris'te trafiğe takılması olduğu öğrenildi. Onların gelmesi için maç ileri saate alındı.

UEFA'dan ise "Başlama vuruşu 15 dakika ertelendi." açıklaması geldi.

Seyirciler maçın geç başlamasına tepki olarak şampiyonlar müziği çalınırken protesto da bulundular.

Kick-off has been delayed by 15 minutes.

