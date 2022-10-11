UEFA Şampiyonlar Ligi heyecan sürüyor! TV8.5'da şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3.hafta oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda salı ve çarşamba günü izleyici ile buluşacak olan maçların 4'ü TV8.5 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MAÇLAR

TV8.5 kanalının yayın akışına göre 11 Ekim Salı günü yayınlanacak olan maçlar şöyle:

Saat 19.45: Şampiyonlar Ligi G Grubu "FC Kopenhag - Manchester City"

Saat 22.00: Şampiyonlar Ligi B Grubu "PSG - Benfica"

12 Ekim 2022 Çarşamba günü yayınlanacak maçlar şöyle:

Saat 19.45: Şampiyonlar Ligi B Grubu "Atletico Madrid - Club Brugge"

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Saat 22.00: Şampiyonlar Ligi A Grubu "Rangers - Liverpool"