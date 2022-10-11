UEFA Şampiyonlar Ligi heyecan sürüyor! TV8.5'da şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı ve çarşamba günü oynanacak olan 4 maç, TV8.5 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecan sürüyor! TV8.5'da şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3.hafta oynanacak olan maçlarla devam edecek. Bu kapsamda salı ve çarşamba günü izleyici ile buluşacak olan maçların 4'ü TV8.5 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecan sürüyor! TV8.5'da şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MAÇLAR

TV8.5 kanalının yayın akışına göre 11 Ekim Salı günü yayınlanacak olan maçlar şöyle:

Saat 19.45: Şampiyonlar Ligi G Grubu "FC Kopenhag - Manchester City"

Saat 22.00: Şampiyonlar Ligi B Grubu "PSG - Benfica"

12 Ekim 2022 Çarşamba günü yayınlanacak maçlar şöyle:

Saat 19.45: Şampiyonlar Ligi B Grubu "Atletico Madrid - Club Brugge"

Saat 22.00: Şampiyonlar Ligi A Grubu "Rangers - Liverpool"

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecan sürüyor! TV8.5'da şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün kimin maçı var 11 Ekim 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 11 Ekim 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Trabzonspor 0- 0 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU
Trabzonspor 0- 0 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU
Başakşehir - Sivasspor maçı canlı izle | Başakşehir- Sivasspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Başakşehir - Sivasspor maçı canlı izle | Başakşehir- Sivasspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linki
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rüzgarı! Gol atıyor, kazandırıyor
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi rüzgarı! Gol atıyor, kazandırıyor
Son Haberler
Son dakika | Üç kişi ölmüştü! Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama
Son dakika | Üç kişi ölmüştü! Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecan sürüyor! TV8.5'da şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecan sürüyor! TV8.5'da şifresiz yayınlanacak maçlar belli oldu
Kendisinden 60 yaş küçük bir kadına delicesine aşık olup evlenen 78 yaşındaki adam sosyal medyanın gündemi oldu!
Kendisinden 60 yaş küçük bir kadına delicesine aşık olup evlenen 78 yaşındaki adam sosyal medyanın gündemi oldu!
Mansur Yavaş veto etmişti! AK Parti yeniden oylamaya sundu: Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 indirim teklifi kabul edildi
Mansur Yavaş veto etmişti! AK Parti yeniden oylamaya sundu: Ankara'da su fiyatlarına yüzde 50 indirim teklifi kabul edildi
Pendikspor deplasmanda Denzilispor'u tek golle yenmeyi başardı
Pendikspor deplasmanda Denzilispor'u tek golle yenmeyi başardı
Fenerbahçe 5 - 4 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU
Fenerbahçe 5 - 4 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 11 Ekim 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 11 Ekim 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Ankara Sincan'da kardeş kavgası! Birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
Ankara Sincan'da kardeş kavgası! Birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
Asgari ücret için olay tahmin! İki kez zam yapılacağını söyledi, oran verdi
Asgari ücret için olay tahmin! İki kez zam yapılacağını söyledi, oran verdi
Meteoroloji'den bir güzel bir kötü haber! Bir yanda güneşli hava diğer yanda sağanak yağış var! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji'den bir güzel bir kötü haber! Bir yanda güneşli hava diğer yanda sağanak yağış var! İşte il il hava durumu...
Hatayspor 1 -0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Hatayspor 1 -0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme grupları belli oldu!
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Eleme grupları belli oldu!
Yorumlananlar
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!
Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!