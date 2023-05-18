UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, Türk kaptanın elinde yükselecek

IEFA Şampiyonlar Liginde dün gece tamamlanan yarı final karşılaşmalarının ardından kupayı bir Türk futbolcunun kazanacağı kesinleşti. İstanbul'da oynanacak final öncesinde iki takımın kaptanlıklarını Türk futbolcuların yapması dikkat çekiyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu İnter'in kaptanlığını yaparken, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ise Manchester City kaptanlığını yapıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, Türk kaptanın elinde yükselecek

IEFA Şampiyonlar Liginde dün gece tamamlanan yarı final karşılaşmalarının ardından kupanın bir Türk futbolcunun ellerinde yükseleceği kesinleşti.

10 Haziran Cumartesi günü oynanacak Manchester City- İnter final karşılaşması, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak.

İstanbul'da oynanacak final öncesinde iki takımın kaptanlıklarını Türk futbolcuların yapması dikkat çekiyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu İnter'in kaptanlığını yaparken Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ise Manchester City kaptanlığını yapıyor.

Hangi takım kazanırsa kazansın Şampiyonlar Ligi ilk defa bir Türk futbolcunun ellerinde yükselecek.

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Gündoğan 12, Çalhanoğlu 11 maçta forma giydi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan 12, Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise 11 "Devler Ligi" mücadelesinde forma giydi.

Bu karşılaşmalarda her iki oyuncu da 1'er gol ve 2'şer asistlik performanslarıyla takımlarının ön plana çıkan oyuncularından oldu.

Bugüne kadar finalde 4 Türk oynadı, kazanan çıkmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 4 Türk kökenli futbolcu final oynama başarısı gösterirken, İstanbul'daki organizasyonda Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın forma giymesiyle bu sayı 6'ya çıkacak.

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen 4 Türk futbolcu; Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, final maçında rakiplerine yenilerek kupayı finalde rakiplerine kaptırdı.

Arda Turan, İspanya ekibi Atletico Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Madrid derbisinin yaşandığı finalde Real Madrid, Atletico Madrid'i 4-1 yenerek kupayı kazandı.

Nuri Şahin, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un formasını giydiği dönemde, 2012-2013 sezonunda final oynadı. Alman takımlarının karşılaştığı finalde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Hamit Altıntop, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle 2009-2010 sezonunda "Devler Ligi" finaline çıktı. İtalya'nın Inter takımı, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kupayı kaldıran taraf oldu.

Yıldıray Baştürk ise Almanya'nın Bayer Leverkusen ekibiyle 2001-2002 sezonunda final oynadı. İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.

İstanbul'da yine İngiliz-İtalyan finali

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline 2.kez ev sahipliği yapacak İstanbul yine bir İngiliz-İtalyan eşleşmesine ev sahipliği yapacak.

Daha önce İstanbul' da İngiliz ekibi Liverpool ve İtalyan ekibi Milan karşılaşmış, kupayı Liverpool İngiltere'ye götürmüştü.

KAYNAK: AA

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