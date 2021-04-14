UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takımlardan olan Real Madrid ile Liverpool. çeyrek finalde rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İspanya'daki ilk maçı 3-1 kazanan Real Madrid tur için avantajlı olsa da Liverpool'da turu geçmek için tüm gücünü ortaya koyacak. Futbolseverlere keyifli zamanları yaşatması beklenen mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler araştırmalarda bulunuyor.

LİVERPOOL- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek final rövanş müsabakası 14 Nisan Çarşamba (bu akşam) karşılaşacak.

Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan mücadele Bein Bein Sports HD 1 kanalından şifreli olarak ekranla gelecek.

Liverpool'un maçlarını oynadığı Anfield Road'da oynanacak müsabakayı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek. Kuipers'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Tasos Sidiropoulos'ün dördüncü hakem olacağı maçın VAR hakemi Pol van Boekel, AVAR hakemi ise Dennis Higler ölecek.

LİVERPOOL- REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL İLK 11'İ

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Phillips, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Jota, Mané

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Nacho, Éder Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior