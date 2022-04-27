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UEFA Şampiyonlar Ligi: Liverpool - Villareal maçı canlı izle | Liverpool - Villareal maçı TV 8.5, EXXEN TV canlı yayın izle linki

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool evinde Villareal'i konuk ediyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için UEFA Şampiyonlar Ligi: Liverpool - Villareal maçı canlı izle | Liverpool - Villareal maçı TV 8.5, EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi: Liverpool - Villareal maçı canlı izle | Liverpool - Villareal maçı TV 8.5, EXXEN TV canlı yayın izle linki

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda kupanın favorileri arasında yer alan İngiliz ekibi Liverpool, Bayern Münih'i kupanın dışına iterek büyük sükse yapan İspanyol ekibi Villareal ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı izlemek isteyenler için Liverpool - Villareal maçı canlı izle | Liverpool - Villareal maçı TV 8.5, EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde... 

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL: LİVERPOOL - VİLLAREAL MAÇI CANLI İZLE 

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında Liverpool ile Villareal arasındaki maç, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü Anfield Stadyumu'nda oynanıyor. TSİ ile 22.00'da başlayan mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL: LİVERPOOL - VİLLAREAL MAÇI CANLI İZLE 

LİVERPOOL - VİLLAREAL MAÇI TV 8.5, EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında Liverpool ile Villareal arasındaki maç, EXXEN uygulaması ve TV 8,5 kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

LİVERPOOL - VİLLAREAL MAÇI TV 8.5, CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

LİVERPOOL - VİLLAREAL MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Liverpool ilk 11: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Mane, Diaz.

Villareal ilk 11: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán, Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Danjuma.

Tayfun Altuntaş
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