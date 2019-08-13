UEFA Şampiyonlar Ligi: Olympiakos: 0 - Başakşehir: 0 (İlk Yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Olympiakos ile Başakşehir Atina'da karşı karşıya geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Olympiakos ile Başakşehir Atina'da karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
3. dakikada ceza yayı dışında topla buluşan Guilherme'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
10. dakikada sol kanattan Edin Visca'nın kafa ortasında ceza sahası içinde Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
35. dakikada Robinho'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top kalecide kaldı.
42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Georgios Masouras'un çok sert vuruşunda top farklı şekilde dışarı gitti.
Stat: Georgios Karaiskakis
Hakemler: Bobby Madden, Douglas Ross, David Roome
Olympiakos: Jose Sa xx, Omar Elabdellaoui xx, Ruben Semedo xx, Yassine Meriah xx, Konstantinos Tsimikas xx, Georgios Masouras xx, Guilherme Torres xx, Podence xx, Mathieu Valbuena xx, Bouchalakis xx, Guerrero xx
Yedekler: Bobby Allain, Vassilis Torosidis, Leonardo Koutris, Pape Abou Cisse, Mohamed Camara, Lazar Randjelovic, Youssef El Arabi
Teknik Direktör:Pedro Martins
Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Gael Clichy xx, Miguel Vieira xx, Carlos Ponck xx, Eljero Elia xx, Okechukwu Azubuike xx, Edin Visca xx, Joseph Attamah xx, Enzo Crivelli xx, Robinho xx
Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Aziz Behich, Arda Turan, Kerim Frei, Demba Ba, Fredrik Gulbrandsen
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı Kart: Azubuike (Başakşehir)
Kaynak: İHA
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