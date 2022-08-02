UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-Off kura çekimi yapıldı! Eşleşmeler belli oldu! İşte Trabzonspor'un rakibi...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu kura çekimi yapıldı. Trabzonspor'un rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-Off kura çekimi yapıldı! Eşleşmeler belli oldu! İşte Trabzonspor'un rakibi...

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bu kapsamda Play - Off Turu eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)

Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)﻿ - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)

Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-Off kura çekimi yapıldı! Eşleşmeler belli oldu! İşte Trabzonspor'un rakibi...

LİG YOLU

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) - ​​Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)

Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)

Play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-Off kura çekimi yapıldı! Eşleşmeler belli oldu! İşte Trabzonspor'un rakibi...

6
5
0
0
0
0
6
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Son dakika | Beşiktaş yeni sol beki Arthur Masuaku'yu resmen açıkladı
Son dakika | Beşiktaş yeni sol beki Arthur Masuaku'yu resmen açıkladı
Son dakika | UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Play - Off Turu rakipleri belli oldu
Son dakika | UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Play - Off Turu rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Austuria Wien oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Austuria Wien oldu
Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
2022 KPSS sınavına yönelik iddialar gündemdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme talimatı verdi!
2022 KPSS sınavına yönelik iddialar gündemdeydi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme talimatı verdi!
Çin'in tehditlerine boyun eğmedi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı!
Çin'in tehditlerine boyun eğmedi! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçak Tayvan'a iniş yaptı!
Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti! Gizemli hastalık baş gösterdi! 89 kişi birden öldü!
Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti! Gizemli hastalık baş gösterdi! 89 kişi birden öldü!
Abdurrahman Dilipak'tan birlik çağrısı! "Unutmayın, yarın çok geç olabilir."
Abdurrahman Dilipak'tan birlik çağrısı! "Unutmayın, yarın çok geç olabilir."
Sağlam bir cildin bariyeri! Cilt bakım ürünlerinin vazgeçilmezi Badem Yağı
Sağlam bir cildin bariyeri! Cilt bakım ürünlerinin vazgeçilmezi Badem Yağı
Son dakika |KPSS iptal edilecek mi? ÖSYM'den sorular çalındı iddiasına ilişkin açıklama
Son dakika |KPSS iptal edilecek mi? ÖSYM'den sorular çalındı iddiasına ilişkin açıklama
Çin ve ABD arasındaki kriz büyüyor! Öznur Küçüker Sirene: "Türkiye, savaşa girmeye zorlanabilir!"
Çin ve ABD arasındaki kriz büyüyor! Öznur Küçüker Sirene: "Türkiye, savaşa girmeye zorlanabilir!"
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ülkemiz, diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı"
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Ülkemiz, diğer ülkelere kıyasla oldukça başarılı"