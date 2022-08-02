UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-Off kura çekimi yapıldı! Eşleşmeler belli oldu! İşte Trabzonspor'un rakibi...

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bu kapsamda Play - Off Turu eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) / Ferencvaros (Macaristan) - Sheriff (Moldova) / Viktoria Plzen (Çekya)

Bodo Glimt (Norveç) / Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets (Bulgaristan) / Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maccabi Haifa (İsrail) / Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)﻿ - Kızılyıldız (Sırbistan) / Pyunik (Ermenistan)

Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

LİG YOLU

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Sturm Graz (Avusturya) - ​​Benfica (Portekiz) / Midtjylland (Danimarka)

Union Saint-Gilloise (Belçika) / Rangers (İskoçya) - Monaco (Fransa) / PSV (Hollanda)

Play-off turunun ilk maçları 16-17 Ağustos, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta yapılacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.